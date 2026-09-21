Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos, ABC, CBS, Fox News y NBC, suspendieron este lunes la cobertura conjunta de los actos del presidente Donald Trump, después de que la Casa Blanca bloqueara el acceso de periodistas de CNN, MS NOW y Politico.

“Nos gustaría informarles que, a partir de hoy, el grupo de cadenas de televisión ya no cubrirá los eventos designados como ‘cobertura conjunta’ por el Presidente”, escribió Bryan Boughton, director de Fox News en Washington.

La medida fue adoptada por las cinco cadenas que integran el llamado “pool” televisivo de la Casa Blanca: ABC, CBS, Fox News, NBC y CNN. El sistema funciona mediante una cobertura rotativa: una de las cadenas registra los actos presidenciales y luego distribuye las imágenes al resto.

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Trump, a lo Milei, negó el acceso a la Casa Blanca a CNN y otros medios, que ahora lo demandarán

Los mencionados grupos de medios decidieron solidarizarse con sus compañeros después de que CNN fuera bloqueada de cumplir este lunes con su turno de cobertura, luego de que la administración Trump le prohibiera, junto con MS NOW y Politico, el acceso a Casa Blanca. Algo parecido a lo que hizo el Gobierno de Javier Milei en abril, cuando decidió suspender el ingreso de la prensa acreditada a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada.

"El público tiene un interés vital en recibir información precisa e independiente sobre su gobierno. Ninguna administración debería restringir a un medio de comunicación por oponerse a sus reportajes", declararon en un comunicado conjunto los miembros del consorcio, Fox News Media, ABC News, CBS News, CNN y NBC News.

El conflicto comenzó el viernes, cuando Trump anunció que impediría el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, a los que acusó de difundir “noticias falsas”. Al día siguiente, periodistas de los tres medios fueron rechazados al intentar ingresar al complejo presidencial y, según denunciaron las organizaciones, sus credenciales de prensa fueron desactivadas o confiscadas.

Entre las periodistas afectadas estuvieron Betsy Klein, de CNN, y Akayla Gardner, de MS NOW, mientras que Politico denunció que a su corresponsal Cheyenne Haslett también se le impidió el ingreso y se le retiró su credencial.

Los medios llevan el conflicto a la Justicia

En paralelo, CNN, MS NOW y Politico presentaron este lunes una demanda ante un tribunal federal de Washington D.C. contra la administración Trump para recuperar el acceso a la Casa Blanca. Los tres medios sostienen que la decisión viola las garantías constitucionales vinculadas con la libertad de prensa y el debido proceso.

"Esta mañana (lunes), notificamos al Gobierno que presentamos una demanda para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el Gobierno no decide qué informa o publica la prensa", indican los medios. "Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestros reportajes", aseguran.

Los medios argumentaron que sus credenciales fueron revocadas sin aviso previo ni un procedimiento y que la medida constituye una interferencia del Gobierno en la actividad periodística.

Trump, por su parte, negó que su decisión constituya un ataque contra la prensa libre y sostuvo que su medida está dirigida contra lo que denomina “fake news”. En una publicación en Truth Social, afirmó que esos medios representan una amenaza para la seguridad nacional, aunque no presentó allí evidencia para respaldar esa afirmación.

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"La Casa Blanca no está atacando a la prensa libre, algo que valoro enormemente. Está atacando a las noticias falsas, algo que ha crecido como un cáncer en nuestros amados Estados Unidos de América. Es corrupta, deliberada, omnipresente, totalmente coordinada y completamente fuera de control. Es una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe detenerse ¡ahora! Gracias por su atención a este asunto", publicó Trump.

El conflicto también generó una reacción de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA). Su presidenta, Jacqui Heinrich, pidió que se restablezca el acceso de los tres medios y advirtió que el criterio utilizado para excluir a una organización por su cobertura podría extenderse posteriormente a otros medios.

La disputa afecta además a la cobertura de actividades presidenciales fuera de la Casa Blanca. La suspensión del sistema de cobertura conjunta implica que no habrá una cámara de reemplazo para determinados eventos de Trump, una situación que ya impacta la cobertura de su viaje a Nueva York y de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

RM/ML