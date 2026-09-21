Cumbre Xi-Trump: Estados Unidos propuso a China un sistema de alerta por incidentes de inteligencia artificial

Estados Unidos le propuso a China crear un mecanismo de notificación para incidentes de inteligencia artificial que puedan representar una amenaza para la "seguridad nacional". La iniciativa fue planteada durante las negociaciones mantenidas en Nueva York entre funcionarios de ambos países, pocos días antes de la cumbre que Donald Trump y Xi Jinping mantendrán en Washington este jueves 24 de septiembre.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, informó que Washington busca establecer un diálogo específico sobre inteligencia artificial entre Estados Unidos y China, con un sistema que permita advertirse mutuamente cuando se produzcan incidentes de gravedad. La propuesta apunta a generar mayor transparencia entre las dos principales potencias mundiales en el desarrollo de esta tecnología.

"Queremos una visión compartida de objetivos y amenazas comunes", sostuvo Bessent luego de reunirse con el viceprimer ministro chino He Lifeng. El funcionario estadounidense planteó que, al igual que ocurre con otras actividades que atraviesan las fronteras, es necesario avanzar desde una situación de opacidad hacia una mayor transparencia en un área considerada estratégica tanto para la economía como para la seguridad.

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Por ahora, no se conocen los detalles del sistema de alerta ni qué tipo de incidentes activarían una notificación entre Washington y Beijing. Tampoco está confirmado que China haya aceptado la propuesta. La agencia estatal china Xinhua informó que las delegaciones mantuvieron conversaciones sobre cuestiones vinculadas con la IA y describió el intercambio económico y comercial como franco, profundo y constructivo, aunque no dio precisiones sobre el mecanismo planteado por Estados Unidos.

Estados Unidos y China, una relación marcada por la competencia

La propuesta aparece en un momento de fuerte competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, especialmente por el desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial, el acceso a chips de última generación y el control de componentes estratégicos.

Washington mantiene restricciones a la exportación de determinados semiconductores y equipos vinculados con la fabricación de chips hacia China. Al mismo tiempo, Beijing cuenta con una posición dominante en áreas relevantes para la cadena de suministro tecnológica, entre ellas la producción con tierras raras utilizadas en dispositivos avanzados. La competencia por la IA también tiene una dimensión energética, debido a la enorme cantidad de electricidad necesaria para operar los centros de datos que entrenan y ejecutan estos sistemas.

La cuestión tecnológica se combinará con la agenda comercial durante la reunión de Trump y Xi. Las conversaciones mantenidas durante el fin de semana también permitieron avanzar en la puesta en marcha de una nueva "Bolsa de Comercio" o mecanismo bilateral para gestionar el intercambio, acordada inicialmente por ambos mandatarios durante su encuentro en Beijing en mayo.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, explicó que las dos partes todavía analizan qué productos considerados "no sensibles" podrían acceder a menores aranceles. Entre las categorías mencionadas aparecen bienes de consumo y agrícolas, productos energéticos y dispositivos médicos.

El ministro de Seguridad de China advierte sobre el riesgo de la IA para la seguridad nacional

El encuentro llega además mientras continúa vigente una tregua comercial entre las dos potencias y persisten las diferencias por los aranceles, las tierras raras y las restricciones tecnológicas. La reunión entre Trump y Xi está prevista para este jueves en la Casa Blanca y será uno de los principales encuentros bilaterales entre ambos mandatarios durante el segundo mandato del presidente estadounidense.

La cooperación en inteligencia artificial aparece así como una posible vía para reducir riesgos dentro de una relación que continúa atravesada por la competencia económica, tecnológica y estratégica. La propuesta estadounidense no implica un acuerdo sobre el desarrollo de la IA ni un levantamiento de las restricciones existentes, sino la creación de un canal para comunicar posibles incidentes que alcancen un nivel de gravedad vinculado con la seguridad nacional.

La idea de establecer canales específicos de comunicación entre Washington y Beijing no es nueva. Ambos países ya cuentan con mecanismos para gestionar potenciales crisis, incluido un canal militar creado para facilitar el contacto entre altos funcionarios de Defensa. La nueva propuesta buscaría trasladar ese concepto al terreno de la inteligencia artificial, una tecnología que ambos gobiernos consideran cada vez más vinculada con su seguridad y poder estratégico.

Recientemente, cuando el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, defendió una desaceleración coordinada del desarrollo de la industria porque "sin control, la IA podría superar nuestra capacidad para comprender y controlar estos sistemas" y alertó por posibles "daños catastróficos", Trump tildó la amenaza de "patraña", "conspiración enfermiza" y advirtió que "el único feliz" con una desaceleración "es China", exhibiendo su temor a perder fuerza en la carrera tecnológica entre las potencias.

RG/ML