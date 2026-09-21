RDI: los votos de Argentina en la ONU sufrieron un abrupto cambio de rumbo tras la asunción de Javier Milei

Durante su participación en Ronda de Investigación por +Perfil, el especialista en datos, Andrés Snitcofsky, se refirió a que los registros de votación de la Asamblea General de la ONU permiten comparar las posiciones de los distintos países frente a las resoluciones. La propia Naciones Unidas mantiene una base histórica con votaciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad desde 1946.

Según explicó Andrés Snitcofsky, las votaciones pueden funcionar como una fotografía de los posicionamientos internacionales: “Lo que hace es decir, bueno, si votan los dos a favor, lo tomo como parecido, si votan uno a favor y el otro en contra, lo tomo como opuesto”, planteó.

Snitcofsky aclaró que el método no pretende determinar la calidad de una decisión: “No opina sobre la calidad del voto”.

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Argentina y el cambio en su patrón de votación

Snitcofsky describió a América Latina como un espacio ubicado, en términos generales, en una posición intermedia: “Después tenés el cúmulo de puntitos azules que se ven en el medio, donde está casi toda Latinoamérica, que es una zona en general bastante neutral, especialmente porque estamos lejos de ese conflicto”.

A partir de esa metodología, el análisis se trasladó específicamente a Argentina. El resultado que mostró el gráfico fue, según su explicación, un cambio a partir de 2024. “La línea azul es Argentina, que veníamos votando bastante parecido a todos los demás países hasta 2024”, resaltó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

El punto central de su exposición aparece al observar los datos más recientes: “Y ahora en 2025 o 2026, que son los últimos dos puntos que tenemos abajo, estamos solos”.

Snitcofsky enfatizó la distancia visual respecto del conjunto de países: “Vos imaginate, un montón de gente allá y nosotros allá”. Y resumió la observación con otra frase: “Realmente estamos lejos de todo el montón”.

El voto argentino y la política exterior

El análisis presentado también puso el foco en la continuidad histórica de la política exterior argentina y en el papel de la diplomacia profesional. “En general, justamente, hay un montón de todos esos puntitos que ven ahí de países que quizás no tienen grandes injerencias en lo que pueda pasar en el multilateralismo global”, explicó.

Luego vinculó esa particularidad con la cuestión Malvinas: “Nosotros somos uno de los pocos países que literalmente nuestra soberanía está en juego en todos los años”.

Y añadió: “Entonces, en ese sentido, la línea histórica argentina de tener una cancillería, digamos, de carrera diplomática que está estudiando y que no está simplemente diciendo, ah, ahora se me canta votar tal cosa, tenía que ver con que el tema Malvinas es un tema para resolver en ese lugar”.