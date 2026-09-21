El periodista, Rodis Recalt, repasó en Ronda de Investigación por +Perfil el entramado de relaciones de Leonardo Scatturice con empresarios, funcionarios, dirigentes políticos y referentes de Estados Unidos. También se refirió al archivo de una causa vinculada a las diez valijas y a los posibles contactos del empresario con sectores de la Secretaría de Inteligencia.

Rodis Recalt analizó los vínculos de Leonardo Scatturice con distintos sectores del poder y recordó una causa relacionada con el ingreso al país de diez valijas que no fueron revisadas. “Bueno, ese caso fue el caso en primer lugar que lo puso a Scatturice en el radar, fue la revelación de que entraron 10 valijas al país que no fueron revisadas y que le hicieron un salvoconducto a la persona que venía en el avión, bueno, y que derivó en esto”, planteó.

Recalt también cuestionó el momento en que se produjo el archivo de la investigación: “En ese Hot Sale, sale publicado en el boletín oficial, que ya tengo mis dudas sobre la validez de la firma, por eso lo resalto, no es un dato menor”.

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Y agregó: “Entonces es un debate claro, donde ahora se tendrá que excusar, pero es un caso, no sé si es relevante para alguien que quiera entorpecer un poco esto, o nadie dice nada y perfecto, siga, siga, como suele pasar”.

El vínculo de Scatturice con los servicios de inteligencia

Sobre si Scatturice mantiene vínculos con los servicios de inteligencia, Recalt explicó que su perfil habría cambiado considerablemente durante los últimos años. “A ver, me parece que a él le interesa ese universo en tanto y en cuanto le ofrezca información, le ofrezca soluciones. Me parece que él ya pasó a jugar otra liga, que es una liga de mil millones de dólares con aviones privados y con negocios en toda Latinoamérica”, resaltó en +Perfil.

En esa línea, describió su transformación empresarial: “Entonces, dejó de ser ese jugador local que era en Argentina o ese consultor marginal de los servicios de inteligencia”.

Sobre su crecimiento económico, planteó: “Cuando yo lo veo a él transformado en un empresario de mil millones de dólares, dije ¡guau! ¿Qué pasaron estos diez años que él se convirtió en un empresario de mil millones de dólares?”.

Su influencia sobre la Secretaría de Inteligencia

Recalt sostuvo que Scaturice conserva capacidad de interlocución con sectores vinculados al Gobierno. “Bueno, él tiene una ascendencia importante sobre el sector del gobierno, que es el de Santiago Caputo, que maneja la Secretaría de Inteligencia”, describió.

Y precisó: “Entonces, él opina, él ha consultado, es una persona de consulta, esa es la palabra, es una persona de consulta”.

Al mismo tiempo, aclaró: “Yo no sé hasta qué punto pone y saca funcionarios, no me parece que sea así porque los funcionarios hoy que están en las áreas relevantes de la Secretaría de Inteligencia, no tengo ninguno identificado con Scatturice”.