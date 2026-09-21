“La mano que mueve los hilos”: Luis Barrionuevo presentó su propio documental que recorre más de cuatro décadas de la Argentina

El histórico dirigente sindical y secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis Barrionuevo, presentó este lunes “La mano que mueve los hilos”, el documental dirigido por Brian Maya que recorre su trayectoria sindical y política y, a partir de ella, distintos momentos de la historia argentina de las últimas décadas.

La avant premiere se realizó en el Cinemark Palermo, donde desde las 17 se llevó adelante una conferencia de prensa con Barrionuevo y el director de la película. Durante el encuentro, del que participó PERFIL, ambos hablaron sobre el proceso de realización y algunos de los ejes que atraviesa la película. Luego, entre las 17.30 y las 18, comenzó la proyección del documental, que tiene una duración aproximada de 90 minutos.

El encuentro reunió alrededor de 200 invitados de distintos ámbitos. Hubo dirigentes políticos y referentes del sindicalismo, periodistas, empresarios como Martín Cabrales y Alberto Albamonte, histórico referente de la UCeDé, familiares y representantes del mundo político, entre otros asistentes.

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Tres años detrás de Barrionuevo

Durante la conferencia de prensa, Maya contó detalles del proceso de realización de la película. El director explicó que el equipo trabajó durante tres años siguiendo a Barrionuevo, además de reunir material relacionado con diferentes etapas de su vida.

“Quedó mucho material, 50 años de historia”, señaló Maya al hablar sobre el trabajo realizado. “El documental no se concentra solamente en la figura pública del dirigente, sino que también incorpora aspectos de su vida personal”, explicó.

Barrionuevo, por su parte, destacó que la película permite recorrer distintos ámbitos que atravesaron su trayectoria. “Recorren el país con esta película, sindicalismo, deporte, política, temas que han transcurrido”, sostuvo.

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De Catamarca al sindicalismo y la política

“La mano que mueve los hilos” toma la trayectoria de Barrionuevo como punto de partida para reconstruir distintos períodos de la Argentina. La historia comienza con sus orígenes en Catamarca y su llegada a Buenos Aires durante la adolescencia, para luego avanzar sobre su recorrido dentro del sindicalismo y su participación en la política nacional.

El documental atraviesa diferentes momentos desde el regreso de la democracia, los años de Raúl Alfonsín y el menemismo hasta el Pacto de Olivos y distintas disputas políticas y sindicales.

También aparece otra dimensión de su trayectoria pública: su paso por la presidencia de Chacarita Juniors, una etapa que se incorpora al recorrido que propone la película.

Su historia funciona como un hilo conductor para volver sobre personajes, vínculos, acuerdos y conflictos que atravesaron la política y el sindicalismo argentino durante más de cuatro décadas.

El documental incorpora además testimonios de distintas figuras de la política y el periodismo. Entre los nombres anunciados previamente aparecen Enrique “Coti” Nosiglia, Carlos Pagni, Tata Yofre y Alejandro Fantino.

La película combina esos testimonios con material de archivo, entrevistas, material inédito y recreaciones, además del seguimiento realizado sobre Barrionuevo durante tres años.

Barrionuevo habló sobre los jóvenes y la política actual

Durante el encuentro, el dirigente también se refirió al vínculo entre las nuevas generaciones y la política. “Es necesario generar espacios para que los jóvenes se involucren y puedan asumir responsabilidades”, sostuvo.

En ese sentido, Barrionuevo habló sobre el interés de las nuevas generaciones por la política y planteó que “hay que enamorar a los jóvenes”. Mencionó a los sindicatos, los colegios y las iglesias como algunos de los ámbitos desde los cuales se puede trabajar en esa formación.

También destacó las herramientas con las que cuentan actualmente y sostuvo que tienen una importante capacidad para desarrollarse. “Veo que los jóvenes sobresalen”, afirmó. Además, dijo que le sorprende la honestidad y la simpleza que encuentra en ellos y señaló que esos valores también deben transmitirse desde los adultos hacia las nuevas generaciones.

Consultado por la gestión del actual gobierno, Barrionuevo sostuvo que “apostó a Milei”, pero aseguró que el Presidente lo “defraudó”. También se refirió a los viajes del mandatario y afirmó: “Que siga volando, que siga viajando, a él le gusta estar lo menos posible acá”.

En otro momento del encuentro, el dirigente se refirió a la situación del país y planteó una comparación con otros períodos de la historia argentina. “La Argentina es ambivalente, volvemos en el tiempo y está igual que antes”, sostuvo.

LB/MSS