"Super Niño": Yacyretá prevé caudales récord en el río Paraná para 2026 y 2027

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) emitió un reporte preventivo ante la confirmación de los modelos hidrometeorológicos que señalan casi un 100% de probabilidad de persistencia del fenómeno de El Niño / Oscilación del Sur (ENOS) durante lo que resta de 2026 y los primeros meses de 2027. Este evento climático, catalogado como "Super Niño", generará intensas precipitaciones en el sur de Brasil, Paraguay y el Noreste argentino, impactando de forma directa en el caudal del río Paraná.

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Desde el Sector Hidrología del Departamento Técnico de la represa señalaron que el efecto más inmediato será un marcado incremento del caudal afluente, que en períodos críticos podría llegar a duplicar los promedios históricos. Ante este escenario de crecida del río Paraná, la EBY activará sus protocolos de monitoreo permanente y la apertura controlada de las estructuras de descarga para evacuar excedentes de agua y amortiguar las Picos de crecida aguas abajo.

Alerta temprana y contingencia para poblaciones ribereñas

El esquema operativo de la central hidroeléctrica permite prever las variaciones de caudal con varios días de antelación. Esta capacidad de anticipación resulta clave para emitir avisos precautorios a las autoridades locales y a los municipios ribereños situados en la zona de influencia de Corrientes y Misiones, con el objetivo de coordinar acciones de prevención y mitigar los potenciales daños materiales derivados de inundaciones.

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Desde la entidad remarcaron que se mantendrá un flujo de información constante hacia la población a medida que evolucionen los pronósticos meteorológicos sobre las cuencas de aporte directo al embalse.

El impacto del caudal en la generación hidroeléctrica

Respecto del impacto energético, los técnicos de la represa aclararon que un aumento sustancial del agua circulante no se traduce en un incremento lineal de la producción eléctrica. Al tratarse de una central de llanura, el incremento del nivel del río Paraná aguas abajo de la represa reduce el salto neto —la diferencia de elevación entre el embalse y el río—, afectando la eficiencia operativa de las turbinas.

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Como consecuencia de este fenómeno físico, las turbinas generan menor cantidad de energía por cada metro cúbico de agua circulante en comparación con sus condiciones habituales de funcionamiento. De esta forma, aunque el volumen global de generación pueda ser superior, la relación no resulta directamente proporcional al caudal recibido.