Inseguridad: millonario robo a una radio de Corrientes tras violentar dos cajas fuertes

Un audaz golpe delictivo se registró en la madrugada del domingo en pleno casco céntrico de la ciudad, cuando dos delincuentes irrumpieron en el edificio de la histórica emisora AM LT7 Radio Corrientes y se apoderaron de una suma cercana a los 50 millones de pesos tras violentar dos cajas fuertes.

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Según precisaron fuentes de la Policía de Corrientes, los asaltantes ingresaron primeramente tras forzar los accesos de un inmueble lindero sobre la calle Pellegrini, donde funcionan oficinas de Defensa del Consumidor.

Desde ese sector de la manzana ganaron los techos y patios internos hasta alcanzar las instalaciones operativas de la radio, cuya entrada principal se ubica sobre calle La Rioja al 700.

Planificación, inteligencia previa y cámaras que no grababan

Las primeras pericias accidentológicas e investigativas sugieren que los autores del hecho contaban con información precisa sobre el movimiento interno de la firma. Al ingresar al edificio, los delincuentes se dirigieron de manera directa hacia las dependencias donde se custodiaba el efectivo, sabiendo además que los sistemas de videovigilancia interna solo reproducían imágenes en vivo sin almacenar los registros en servidores o discos de memoria.

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Ante esta falla de seguridad, los agentes de la Policía de Corrientes y peritos judiciales se abocaron al relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas dispuestas en los corredores viales de las calles Pellegrini, La Rioja y esquinas aledañas para reconstruir la ruta de escape de los delincuentes.

Investigación judicial e intervención de organismos fiscales

El sustraendo de semejante caudal monetario en efectivo abrió de forma paralela una línea de investigación judicial sobre el origen de los fondos. La Fiscalía en turno dispuso las medidas correspondientes para que la empresa periodística deba justificar la tenencia del circulante ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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Hasta el momento, la dirección de LT7 Radio Corrientes no emitió ningún comunicado oficial sobre lo sucedido, mientras continúan los operativos de búsqueda y peritajes en la dependencia afectada.