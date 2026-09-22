Abuso sexual: víctima de Gerardo Dahse explicó por qué aceptó el acuerdo económico para cerrar la causa

Tras la homologación del acuerdo que puso fin al proceso judicial contra el ginecólogo Gerardo Dahse por una causa de abuso sexual ocurrida hace 28 años, la denunciante —cuyo nombre se mantiene en reserva bajo el seudónimo de Rebeca— rompió el silencio. La víctima explicó los motivos que la llevaron a aceptar la reparación económica de 30 millones de pesos antes del inicio del juicio oral en la Justicia de Corrientes, destacando como eje central la inhabilitación profesional definitiva del médico, quien cumple una pena de 7 años de prisión por otra condena previa.

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La decisión judicial se alcanzó la semana pasada mediante una audiencia virtual. Para la mujer, el factor determinante fue poner fin a un prolongado desgaste físico y psicológico que ponía en riesgo su estabilidad laboral y su salud.

Desde España, donde reside tras divorciarse hace tres años, Rebeca afrontaba el proceso sin apoyo familiar directo y al cuidado exclusivo de su hija de casi 10 años, debiendo cubrir costos de asistencia para responder a los requerimientos del tribunal mientras cumplía horarios exigentes en un casino.

La urgencia de cerrar un ciclo y el temor a la extensión del proceso

La incertidumbre sobre los plazos del debate oral representaba una amenaza concreta para su continuidad laboral. "Quería cerrar esto ya de una vez y poder continuar con mi vida", afirmó Rebeca a Radionord sobre el contexto de vulnerabilidad en el que debía sostener el reclamo a la distancia.

Y remarcó: "Podés estar dos años en un juicio y que no llegues a nada. Realmente yo tenía mucho miedo de eso".

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En ese sentido, la denunciante aclaró que el aspecto económico no fue la motivación principal del pacto y que los fondos quedaron bajo la administración de su madre. "Mi único deseo era que él no trabaje más de esto. Para mí ya era suficiente que el tipo no trabaje más de eso", aseveró al referirse a la inhabilitación para ejercer la medicina.

Negociación a contrarreloj y la audiencia de homologación

La propuesta de la defensa se presentó pocas horas antes del inicio de las audiencias, lo que obligó a una definición apremiante cruzada por el huso horario europeo. Tras rechazar un ofrecimiento inicial, las partes acordaron duplicar la suma e imponer al acusado el pago de las costas del proceso y los honorarios de la querella. Las tensiones del momento le provocaron severas crisis de ansiedad, migrañas y náuseas.

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Durante la audiencia de homologación por videollamada, la víctima ratificó el acuerdo y pudo ver al acusado a través de la pantalla. "Él no levantó la mirada en ningún momento. Tenía mucha bronca y lo miraba y decía que así tiene que estar, con la cabeza agachada", recordó.

Frente a los cuestionamientos en redes sociales por el cierre de la causa, la mujer concluyó: "Cuando cortaron la llamada, sentí que me había sacado una mochila gigante del hombro. Ahora yo siento que estoy sanando".