Renunció el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan: los motivos de la decisión

A través de una publicación en el Boletín Oficial, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, formalizó la aceptación de la renuncia presentada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan.

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De acuerdo a lo precisado en el documento estatal, mediante el Decreto N.° 2072, con fecha del 15 de septiembre, el magistrado dimitió al cargo con el objetivo de acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria, haciéndose efectiva su salida a partir del 31 de diciembre de 2026.

La decisión marca el cierre de un nuevo ciclo institucional al frente del Poder Judicial correntino. Semhan había sido elegido por unanimidad para presidir el alto cuerpo en diciembre de 2025, oportunidad en la que sucedió en el cargo a su par Luis Rey Vázquez, quien actualmente ocupa el rol de primer subrogante en la línea de autoridades.

Subrogancias y trayectoria en el Poder Judicial

Ante la efectivización del retiro de Semhan a fin de año, el esquema de reemplazos temporales en la conducción del Superior Tribunal de Justicia mantendrá el orden establecido en la nómina de autoridades. El cuerpo de subrogantes lo encabeza el doctor Luis Rey Vázquez en primer término, seguido por Alejandro Chaín como segundo subrogante, Fernando Niz en tercer lugar y Eduardo Panseri como cuarto subrogante.

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La trayectoria de Semhan al frente del tribunal incluye una etapa previa de conducción prolongada. El magistrado ya había ejercido la titularidad del máximo organismo judicial de Corrientes durante un período de cinco años consecutivos, comprendido entre 2013 y 2018, antes de asumir su mandato actual.