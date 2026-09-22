Con el "pleno respaldo del Reino Unido", el Gobierno de las Islas Malvinas desafió a Milei con un anuncio muy provocador

El gobierno de las Islas Malvinas, a través de su página oficial en Internet, publicó este 21 de septiembre un extenso mensaje donde informa que se extenderán las licencias de producción de hidrocarburos offshore por cinco años, en un claro desafío al mensaje enviado por el presidente Javier Milei exigiendo que las compañías que operan allí deben contar con el expreso permiso de Argentina o atenderse a las consecuencias legales correspondientes.

Qué dice el comunicado oficial

El texto comienza remarcando que “el Gobierno de las Islas Malvinas se complace en anunciar que prorrogará todas las licencias existentes para la producción de hidrocarburos en alta mar, una decisión que cuenta con el pleno respaldo del Gobierno del Reino Unido. Las licencias, que actualmente se encuentran en fase de exploración, se prorrogarán por un periodo inicial de cinco años, con la opción de extenderlas dos años más a discreción del Gobierno de las Islas Malvinas y sujeto a que los titulares de las licencias avancen satisfactoriamente en la ejecución de sus programas de trabajo”.

Y añade que “el Gobierno ha aprobado la adquisición de una participación del 65 % en el área de licencia PL001 por parte de Navitas Petroleum Atlantic Limited. Se espera que esta medida acelere la evaluación y el desarrollo de las perspectivas de dicho bloque”.

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Para luego sumar que la legisladora Cheryl Roberts, responsable de las carteras de Comercio, Industria y Recursos Minerales, declaró: ‘Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar, y nos aseguraremos de que dicho desarrollo se realice de manera responsable, conforme a las mejores prácticas mundiales en materia de normas medioambientales y de seguridad, a fin de generar beneficios a largo plazo para las generaciones actuales y futuras de habitantes de las Islas Malvinas’”.

El texto cierra diciendo: “El Departamento de Recursos Minerales trabaja actualmente con los titulares de licencias para elaborar programas de trabajo mejorados para el período de prórroga, con el objetivo de comprender mejor el potencial de desarrollo de hidrocarburos en las aguas de las Islas Malvinas e incluir compromisos para la perforación de pozos de evaluación adicionales”.

El posteo de la Oficina del Presidente con advertencias para las empresas que trabajan en Malvinas

Luego del discurso en cadena nacional, donde el presidente Javier Milei reivindicó el derecho de Argentina sobre Malvinas, la Oficina del Presidente publicó un comunicado el pasado 9 de septiembre dando todos los detalles sobre la ofensiva del Gobierno: “Se presentarán nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, en violación de las prohibiciones dispuestas por la Ley N.° 26.659”.

A continuación, señala que “las denuncias alcanzarán no sólo a nuevas empresas involucradas, sino que también individualizará a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que han intervenido en decisiones vinculadas con dichas actividades. Ello derivará tanto en la ampliación de procesos judiciales preexistentes como la apertura de otros nuevos”.

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Para luego advertir: “El Estado Nacional sigue y seguirá avanzando en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional. Estas acciones no se limitarán a las personas jurídicas y alcanzarán a quienes, desde sus cargos y funciones, hayan intervenido en la realización de estos ilícitos”.

El texto cierra afirmando: “El Gobierno Nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables”.

HM/DCQ