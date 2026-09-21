Andy Burnham se encuentra con Trump en Nueva York: las Malvinas y los otros temas sensibles de la reunión

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, se reunirá hoy por primera vez cara a cara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Se trata de uno de los primeros movimientos de Burnham en el escenario internacional desde que asumió el cargo el 20 de julio, después de suceder a Keir Starmer. La reunión llega después de años en los que Burnham mantuvo una posición muy crítica frente a Trump. Cuando todavía era alcalde de Greater Manchester, incluso había dicho que no recibiría al mandatario estadounidense si visitaba la ciudad.

Ahora, ya como primer ministro, sostiene que buscará encontrar puntos de coincidencia con Washington aunque existan diferencias políticas. El encuentro tendrá una agenda amplia, con Ucrania, la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el estrecho de Ormuz, las Islas Malvinas, el petróleo y gas del Mar del Norte y las diferencias sobre Israel y la regulación de las grandes tecnológicas.

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Estos dos dirigentes ya hablaron por teléfono desde que Burnham llegó al poder.

Su conversación del 7 de septiembre trató sobre la guerra en Ucrania y el conflicto en Medio Oriente. También hablaron de la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para el transporte internacional de petróleo que quedó afectada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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En este encuentro, uno de los principales pedidos de Burnham será conseguir un mayor apoyo estadounidense para Ucrania, con sistemas de defensa aérea que permitan proteger al país frente a nuevos ataques rusos en invierno. Apenas hace un mes, el primer ministro británico visitó Kiev y planteó la necesidad de contar con más misiles interceptores Patriot, de fabricación estadounidense.

Simultáneamente, otro gran tema será Medio Oriente. El gobierno británico busca que se garantice nuevamente la circulación de barcos por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico ubicado entre Irán y Omán por el que transita una parte importante del comercio energético mundial.

Malvinas, el punto que puede incomodar a Londres

El archipiélago es administrado por el Reino Unido desde 1833 y es reclamado por la Argentina, que sostiene su reivindicación de soberanía sobre las islas.

Sin embargo, Trump volvió a referirse al futuro del archipiélago en las últimas semanas. El presidente estadounidense declaró que la postura de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas “está siendo revisada” y advirtió que un eventual conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un “desastre potencial”.

A su vez, Milei reiteró el reclamo argentino de soberanía sobre las islas.

Burnham afirmó que su gobierno será “implacable” a la hora de defender la soberanía británica sobre las Islas Malvinas y los derechos de los isleños.

El impuesto a las grandes empresas tecnológicas

La relación económica también tiene un punto de tensión: el impuesto británico a los servicios digitales.

Se trata de un gravamen del 2% que alcanza a determinados ingresos obtenidos en el Reino Unido por grandes plataformas digitales, como buscadores, redes sociales y mercados online.

Aquel impuesto fue creado como una medida provisoria mientras se busca una solución internacional para adaptar las reglas tributarias a la economía digital. En el ejercicio fiscal 2024-2025, recaudó alrededor de 800 millones de libras para el Estado británico, según datos del Parlamento del Reino Unido.

El gobierno de Estados Unidos sostiene que este tipo de impuestos perjudica especialmente a las grandes compañías tecnológicas estadounidenses. Trump fue explícito al cuestionarlo en abril, cuando afirmó: “No nos gusta cuando apuntan a las empresas estadounidenses” y advirtió que Washington podría responder con nuevos aranceles si el Reino Unido no eliminaba el gravamen.

Para Londres, el impuesto representa una fuente relevante de ingresos y, por ahora, el gobierno británico mantiene su posición de retirarlo únicamente cuando exista una alternativa internacional acordada.

MV/MSS