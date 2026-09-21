RDI: crece la tensión entre Argentina y Reino Unido por la explotación de recursos en Malvinas

La cuestión Malvinas volvió al centro de la agenda bilateral después de que el Reino Unido difundiera una guía para promover actividades económicas en las islas y la Argentina respondiera con nuevas medidas contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos. En ese escenario, Cecilia Degl'Innocenti analizó en +Perfil una disputa en la que el petróleo aparece cada vez más ligado al histórico conflicto de soberanía.

La Cancillería expresó el 15 de septiembre su “más enérgico rechazo” a la guía británica y cuestionó que Londres fomente actividades comerciales e hidrocarburíferas en el archipiélago. El Gobierno argentino sostiene que se trata de operaciones sobre espacios y recursos sujetos a una disputa de soberanía reconocida internacionalmente.

Londres respaldó el desarrollo de los recursos

Desde el Reino Unido, la postura fue igualmente explícita. La subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, afirmó: “Las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren apropiado”, posición que Londres vincula con el principio de autodeterminación.

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La guía británica publicada el 15 de septiembre asegura que el Gobierno “apoya toda actividad económica legítima” en las islas y respalda el desarrollo de sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos. Degl'Innocenti puso el foco precisamente en esa creciente explicitación del respaldo político de Londres al desarrollo económico del archipiélago.

Sea Lion, en el centro del conflicto

Del lado argentino, buena parte de las acciones recientes apuntan a los actores vinculados con Sea Lion, el proyecto petrolero de la Cuenca Malvinas Norte. La Cancillería calificó las licencias otorgadas a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum como “ilegítimas” y anunció la profundización de los procedimientos administrativos, diplomáticos y judiciales.

El Gobierno informó además que inició procedimientos sancionatorios contra decenas de personas y empresas relacionadas con esas actividades. La Oficina del Presidente sostuvo que esas medidas alcanzarán no solamente a las compañías, sino también a accionistas y proveedores, y aseguró que aplicará “toda la firmeza de la ley”.

Dos interpretaciones sobre la autodeterminación

La controversia vuelve a mostrar una diferencia histórica entre las partes. Londres sostiene que “los deseos de los isleños deben estar primero” y recuerda el referéndum de 2013, cuando el 99,8% votó por mantener el vínculo con el Reino Unido, con una participación del 92%.

Argentina rechaza que ese principio resuelva la disputa y sostiene que la soberanía debe negociarse bilateralmente. La Cancillería volvió a invocar la Resolución 31/49 de Naciones Unidas, que insta a ambas partes a abstenerse de introducir “modificaciones unilaterales” mientras continúa pendiente una solución negociada.

Más herramientas contra las empresas

El Ejecutivo también envió al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, presentada oficialmente como una iniciativa para “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima” y fortalecer las herramientas del Estado frente a esas actividades.

El petróleo volvió así a convertirse en una dimensión central de la disputa. Mientras Londres promete “pleno apoyo” a las empresas que operan con autorización isleña, Buenos Aires profundiza sanciones, denuncias y advertencias para impedir una explotación que considera realizada sin autorización argentina.