Ariel Bermani en RDEsc: “Hace varios años que tengo una conexión cada vez más fuerte con la literatura”

El poeta y escritor Ariel Bermani recordó sus primeros pasos en la literatura y el momento en que Osvaldo Quiroga lo reconoció como escritor hace aproximadamente dos décadas. Durante su participación en Ronda de Escritores, repasó aquel episodio, su relación cada vez más intensa con los libros y la particular forma en que construye personajes extraviados que se dejan llevar por situaciones inesperadas.

“Y yo me quedé pensando y dije, bueno, no sé, todavía no sé”, recordó Bermani sobre aquella definición de Quiroga, cuando ya había publicado Oler Escribir y luego Veneno. El paso del tiempo terminó despejando aquella duda: “Ahora tal vez podría decir que sí, porque pasaron 20 años y 20 libros”.

Una vida absorbida por la literatura

La escritura fue ocupando progresivamente un espacio cada vez mayor en su vida cotidiana. “Hace varios años que tengo una conexión cada vez más fuerte con la literatura y me cuesta a veces pensar en otra cosa”, explicó Bermani en +Perfil.

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Esa relación excede el momento específico de sentarse a escribir y atraviesa prácticamente todas sus experiencias. “Casi todo lo que me pasa tiene que ver con la lectura, con la escritura, con la necesidad de escribir, de escribir, de escribir, de comentar”, afirmó.

Personajes que viven extraviados

Curiosamente, esa relación intensa con la literatura no aparece reproducida en los protagonistas de sus libros. “Mis personajes no tienen un vínculo con la literatura y tampoco tienen un vínculo con la realidad. Están como extraviados”, señaló Bermani.

El escritor encontró esa característica en distintos momentos de su obra, desde Bartel hasta Veneno. Al diferenciarse de sus propias criaturas, fue terminante: “Mis personajes no”, explicó al señalar que él se considera más conectado con aquello que ocurre a su alrededor.

Nadador y el impulso de dejarse llevar

En Nadador, esa lógica aparece encarnada en Ricardo Rojas, un hombre que comienza acercándose a una pileta con la intención de aprender a nadar. “Se van dejando llevar por las circunstancias, por las situaciones”, explicó Bermani sobre personajes que avanzan sin controlar completamente el rumbo de sus vidas.

El protagonista primero camina alrededor de la pileta, permanece allí durante un tiempo y se retira sin siquiera haber nadado. “Se van dejando llevar por las circunstancias”, insistió el autor, y ese movimiento termina conduciendo a Ricardo Rojas hacia un destino mucho más inesperado: convertirse en candidato a presidente.

El humor detrás de los nombres

La elección del nombre del protagonista también surgió desde el juego y el humor. “El padre también se llama Ricardo Rojas. Me parecía divertido que se llamara así”, contó Bermani sobre una decisión que refuerza el tono particular de la novela.

Ese componente lúdico convive con personajes profundamente desorientados que terminan transformándose a medida que avanzan. “Están como extraviados”, definió Bermani, en una literatura donde los protagonistas rara vez siguen un plan y muchas veces llegan a lugares que nunca habían imaginado.