RDI: Bolivia y Paraguay cerraron un proceso fronterizo de 88 años

Bolivia y Paraguay completaron la demarcación de su frontera común después de 88 años de trabajos diplomáticos y técnicos. El último sector pendiente fue aprobado durante la XIII Reunión Plenaria Ordinaria de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, realizada en La Paz entre el 14 y el 16 de septiembre, y corresponde al tramo comprendido entre los hitos X y XI sobre el río Negro u Otuquis.

“Bolivia y Paraguay efectivamente se pusieron de acuerdo y pusieron fin a un conflicto que, si mal no recuerdo, data de hace 88 años”, señaló la periodista Cecilia Degl'Innocenti en diálogo con Santiago Llull en +Perfil. El proceso comenzó formalmente en 1938, tras el Tratado de Paz, Amistad y Límites y el posterior laudo arbitral que estableció la línea limítrofe después de la Guerra del Chaco.

El último tramo sobre el río Otuquis

“Este diferendo se termina cerrando en estos días a través de mecanismos diplomáticos y técnicos”, destacó Degl'Innocenti. La Cancillería boliviana informó que el último segmento fluvial abarcaba unos 50 kilómetros y fue determinado mediante el método del talweg, que toma como límite la línea de mayor profundidad del cauce.

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Los trabajos sobre esa zona habían avanzado durante los últimos años con estudios hidrográficos y batimétricos. “No es un dato menor en el mundo en el que estamos”, remarcó la periodista: durante 2025 se definieron 46,5 kilómetros del sector y quedaron pendientes los últimos 3,5 kilómetros, resueltos finalmente en la reunión de La Paz.

Dos registros sobre la extensión de la frontera

“Tenemos dos países que terminan poniéndose de acuerdo a través de una comisión binacional que estableció determinados límites territoriales”, sostuvo Degl'Innocenti. Bolivia informó que la frontera quedó determinada en 755,67 kilómetros, mientras que la Cancillería paraguaya publicó una extensión aproximada de 742 kilómetros, divididos en 704 kilómetros terrestres y 38 fluviales.

La diferencia aparece en los propios registros oficiales de ambos gobiernos, pero no modifica el acuerdo sobre el trazado. “Discutir límites y de manera pacífica en este momento me parece muy interesante”, señaló Llull al destacar que las dos delegaciones aprobaron conjuntamente el tramo entre el Hito X “12 de Junio” y el Hito XI, ubicado en la confluencia de los ríos Negro u Otuquis y Paraguay, en el trifinio con Brasil.

Una tarea iniciada después de la Guerra del Chaco

La Comisión Mixta comenzó oficialmente sus tareas en diciembre de 1938 y durante décadas trabajaron geodestas, topógrafos, astrónomos, técnicos y diplomáticos para trasladar al terreno lo establecido jurídicamente. “Este diferendo se termina cerrando en estos días”, resumió Degl'Innocenti sobre un proceso que incluyó la instalación y actualización de hitos, la apertura de más de 700 kilómetros de picada fronteriza y la modernización de coordenadas geodésicas.

El trabajo contó históricamente con el patrocinio de Argentina y la participación de Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay como países garantes. “No es un dato menor en el mundo en el que estamos”, insistió Degl'Innocenti al poner el foco en que una cuestión territorial nacida después de una guerra terminó resolviéndose mediante cooperación técnica y negociación bilateral.