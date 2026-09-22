Maslatón: "Adorni ha confirmado que las declaraciones juradas de los funcionarios son un dibujo total"

El analista financiero Carlos Maslatón afirmó que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó que “las declaraciones juradas son un dibujo total” al referirse a la explicación del exfuncionario ante la Justicia en el marco de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito.

“Adorni le ha prestado un gran servicio al país y hay que agradecerle. Ha confirmado que las declaraciones juradas de los funcionarios no existen, que son un dibujo total y que no sirven para nada”, sostuvo el consultor.

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Maslatón cargó contra Adorni

“El que quiere afanar, afana igual, y si lo agarran después se arregla. Adorni cae porque es el rey de los boludos, boludo robando y boludo gastando lo que se roba”, expresó en una publicación de la red social “X”.

“Si me llamaba yo le decía cómo presentar bien un incremento patrimonial con Bitcoin, hasta se los podría haber vendido yo desde la mesa de Xapo porque en esa época teníamos efectivo, previo compliance por supuesto”, agregó con su habitual estilo.

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“Argentina es una joda”

“Pero el tipo es un caballo y no entiende nada. También confirma Adorni que todo, en Argentina, es una joda”, aseveró Maslatón.

Además señaló que “esto es lo bueno del país”. “La diversión que se genera en el Río de la Plata es única a nivel mundial y, al final, con cada escándalo no pasa nada y seguimos adelante hasta el próximo quilombo”, cuestionó.

“Al que no le gusta, que se vaya a Australia, a Finlandia o a Islandia y después me cuenta con qué se ríe cada día, si es que de algo se puede reír en esas tristes latitudes y longitudes”, finalizó Maslatón.