Judiciales de Chaco paran jueves y viernes: el STJ advirtió que descontará los días

Los empleados judiciales de Chaco realizarán medidas de fuerza este jueves y viernes en rechazo al proyecto de ley 2141/26, que cuestionan por sus efectos sobre el sistema salarial. Ante la convocatoria, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) advirtió que descontará haberes al personal que adhiera y no preste servicios.

La decisión del máximo tribunal provincial quedó asentada en el punto tercero del acuerdo 3.846, del 22 de septiembre. En su comunicación, el STJ señaló que tomó conocimiento de las medidas anunciadas por la Intergremial Judicial a través de los medios y anticipó que aplicará los descuentos si se concretan.

Cómo será el paro de judiciales en Chaco

El cronograma comenzará este jueves 24, a las 10.30, con un paro con retiro y concentración. En Resistencia, la convocatoria será en las Torres Civiles, ubicadas en avenida Laprida 33. En las localidades del interior, las manifestaciones se realizarán frente a las dependencias judiciales.

Chau celulares en las cárceles de Corrientes: cómo es el proyecto de ley que limita las llamadas

Para el viernes 25, los sindicatos anunciaron un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, con guardias mínimas. Ambas jornadas fueron convocadas con alcance provincial.

La protesta reúne a la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco, el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco y el sindicato que representa al personal jerárquico, jerarquizados y funcionarios del Poder Judicial y del Juzgado Electoral provincial.

El rechazo al proyecto sobre el sistema salarial

La Intergremial sostuvo que resolvió las medidas después de “agotar las instancias administrativas y políticas”. El principal reclamo es el rechazo y archivo del proyecto de ley 2141/26, que, según el comunicado sindical, pretende modificar el sistema salarial y avanzar sobre el régimen de porcentualidad de la Ley 468-A.

Renunció el presidente del Superior Tribunal de Justicia: la reacción del gobernador y los motivos de la decisión

La convocatoria incorpora otros dos pedidos: una investigación sobre el accionar del tribunal ad hoc y el origen del proyecto, y la reglamentación y aplicación inmediata del artículo 9 de la Ley 3424-A para todos los trabajadores judiciales.

“Defendamos nuestro sistema salarial”, expresa la publicación con la que los gremios difundieron el paro. El cuestionamiento sindical se concentra en las consecuencias que atribuyen a la iniciativa legislativa sobre las remuneraciones del personal.

La advertencia del Superior Tribunal

El STJ comunicó que, “en caso de que se hagan efectivas las medidas de fuerza anunciadas por la Intergremial Judicial, procederá al descuento de haberes por falta de prestación del servicio”.

La advertencia fue emitida antes del inicio del cronograma de protestas y alcanza al personal que adhiera sin prestar servicios. De esta manera, las dos jornadas anunciadas se desarrollarán con una decisión del máximo tribunal ya comunicada: aplicar descuentos salariales por la actividad no realizada.