Pesca en el río Paraná: Chaco levantó una veda extraordinaria y habilitó un sector

El Gobierno de Chaco levantó la veda extraordinaria de pesca que regía en un sector del río Paraná, entre su confluencia con el río Paraguay y la zona conocida como Los Cables. La decisión permite retomar la actividad en las aguas de jurisdicción provincial comprendidas en ese tramo, bajo las condiciones previstas por la normativa pesquera vigente.

La restricción se había establecido de manera preventiva ante una concentración excepcional de peces, que incrementaba el riesgo de extracción intensiva. Según informó el Ministerio de la Producción chaqueño, los relevamientos posteriores permitieron determinar que las circunstancias que habían originado la prohibición habían cesado.

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Dónde se podrá pescar y bajo qué condiciones

El ministro de la Producción, Oscar Dudik, confirmó que la medida fue formalizada mediante la Disposición N.º 059/2026, que dejó sin efecto la N.º 058/2026, con la que se había impuesto la veda extraordinaria.

Con la entrada en vigencia de la nueva disposición, la pesca vuelve a estar habilitada en el sector alcanzado por aquella restricción. La actividad deberá ajustarse a las condiciones de la Disposición N.º 168/2025: el levantamiento de la prohibición excepcional no elimina las reglas que regulan la práctica.

De acuerdo con la información oficial, los muestreos y relevamientos biológicos realizados en el área detectaron una normalización de las condiciones biológicas y ambientales, junto con una disminución del riesgo de extracción intensiva del recurso pesquero.

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Esos resultados fundamentaron la decisión de la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad de levantar la medida preventiva. La continuidad de la pesca en ese tramo dependerá de que se mantengan las condiciones favorables identificadas durante las evaluaciones.

Los controles continuarán en el sector habilitado

Dudik señaló que la reapertura estará acompañada por tareas de seguimiento. La Dirección de Fiscalización Ambiental y la Brigada Operativa Ambiental continuarán con los controles y el monitoreo del recurso pesquero en la zona.

Así, la habilitación queda vinculada a la evolución ambiental del sector y a los resultados de los próximos relevamientos técnicos, que permitirán evaluar si persisten las condiciones que hicieron posible levantar la veda.