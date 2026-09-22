Caso Axel González: el procurador de Chaco afirmó que su hipótesis es que “lo mataron”

El procurador general de Chaco, Jorge Canteros, afirmó este martes que cree que Axel González fue asesinado la misma noche de su desaparición, ocurrida hace poco más de cuatro meses. Sin embargo, diferenció esa interpretación de las conclusiones que pueda alcanzar el equipo fiscal especial que investiga el caso, en el que no se descarta la participación de integrantes de la Policía provincial.

“La teoría del caso que tengo es que a Axel lo mataron. Me duele mucho decirlo porque la madre tiene esperanzas de encontrarlo vivo, y es lógico el deseo de la madre”, expresó en una entrevista con Radio Libertad. Sus declaraciones se conocen mientras la familia reclama respuestas sobre el paradero del joven y permanecen pendientes estudios sobre muestras recogidas en dos vehículos policiales.

Canteros insistió en que su posición no constituye una conclusión de las fiscales: “Yo tengo mi teoría del caso, que puede diferir de la teoría del caso que tiene el equipo fiscal especial”. También señaló que las decisiones sobre el expediente corresponden a ese equipo y que no puede impartir instrucciones particulares sobre la causa.

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Las pericias pendientes y las sospechas sobre policías

Uno de los puntos que la investigación busca esclarecer es la naturaleza de los rastros encontrados en dos vehículos policiales que permanecen secuestrados. Según informó el procurador, se esperan dos informes del Instituto Médico Forense para determinar si las muestras corresponden a sangre humana.

“Digo supuesta porque no está acreditado”, puntualizó Canteros al referirse a esos hallazgos. Todavía no se confirmó que se trate de sangre humana ni que las muestras tengan relación con Axel González, una distinción central para evaluar el alcance de esa prueba.

El procurador explicó que las sospechas sobre una posible participación de efectivos motivaron la intervención de Gendarmería Nacional y el apartamiento de la Policía del Chaco de determinadas tareas investigativas. “Nunca se descartó la intervención de algún integrante de la fuerza policial”, sostuvo, aunque pidió no extender una eventual responsabilidad individual al conjunto de la institución.

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Un detenido y posibles nuevas medidas

Consultado sobre la posibilidad de nuevas detenciones, Canteros evitó anticipar decisiones. “Puede haber otras personas imputadas y puede haber detenciones que oportunamente las va a disponer el equipo fiscal especial”, indicó.

Respecto de la persona que continúa detenida, defendió los fundamentos de la prisión preventiva y aseguró que fueron revisados por un juez de Garantías y una Cámara. También aclaró que quienes recuperaron la libertad no necesariamente quedaron desvinculados de la investigación y podrían ser convocados nuevamente si aparecen elementos que lo justifiquen.

La causa permanece bajo secreto de sumario por disposición judicial, según explicó el funcionario. Canteros invocó esa restricción para responder a los cuestionamientos por la falta de información pública: “Hay un trabajo enorme, no hay silencio. Hay silencio dispuesto por una orden judicial”.

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El reclamo de la familia y el avance del expediente

Durante la entrevista, el procurador fue consultado por el impacto de sus anteriores declaraciones sobre un posible asesinato, realizadas cuando la madre de Axel, María, se encontraba presente. Aseguró que había conversado con ella y explicado que se trataba de su interpretación personal.

En defensa de la actividad judicial, sostuvo que el expediente reúne aproximadamente 4.750 fojas digitales, con testimonios, allanamientos, pericias y rastrillajes. Recordó que la investigación estuvo inicialmente a cargo del fiscal especial de Derechos Humanos, Enrique Luciano Santos, debido a las sospechas de intervención policial.

Tras la inhibición de Santos, el caso pasó a la Fiscalía N.º 14, encabezada por Julieta Arolfo. Luego se incorporó la fiscal de Cámara Noelia Encinas para dirigir el equipo especial.

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El cuerpo hallado en Misiones: sin una identificación informada

Canteros también se refirió al hallazgo de un cuerpo en el río Paraná, en Misiones, y a la posibilidad de que pudiera estar relacionado con la desaparición. Consideró improbable esa vinculación por la dirección de la corriente, dado que esa provincia se encuentra aguas arriba de la zona donde se perdió el rastro del joven.

No obstante, no informó resultados periciales que permitieran confirmar o descartar la identidad del cuerpo. Señaló que, al momento de la entrevista, Encinas le estaba transmitiendo las novedades sobre ese hallazgo. Así, mientras el procurador expuso su hipótesis, el paradero de Axel y las circunstancias de su desaparición continúan sin esclarecerse.