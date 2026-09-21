Luna llena septiembre 2026: cuándo es y dónde se podrá ver la Luna de la Cosecha

El satélite natural de la Tierra alcanzará oficialmente la fase de Luna llena de la Cosecha el sábado 26 de septiembre a las 13:49 (hora argentina). Dado que el fenómeno ocurrirá en pleno día, el espectáculo visual comenzará recién durante el atardecer, cuando la Luna empiece a elevarse sobre el horizonte.

Este plenilunio resulta de particular interés debido a que sucederá apenas cuatro días después del equinoccio. El evento de cambio de estación esta fijado para el 22 de septiembre, fecha que el hemisferio sur dará inicio a la primavera.

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Durante la noche del 26 de septiembre, el fenómeno ofrecerá además un espectáculo planetario particular. El cuerpo celeste se alineará en la misma región del cielo junto a Saturno y Neptuno.

Mientras Saturno se observará a simple vista a un costado de la Luna llena, para divisar a Neptuno se requerirá el uso de binoculares o telescopios pequeños por su menor brillo.

Los observadores podrán notar matices amarillentos, anaranjados o rojizos cuando la Luna aparezca cerca de la línea del horizonte. Este cambio de coloración es una ilusión óptica causada por la dispersión de la luz al atravesar una densidad mayor de la atmósfera terrestre.

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Los especialistas remarcaron que durante las noches del viernes 25 y el domingo 27 de septiembre, el satélite también exhibirá una apariencia prácticamente completa a simple vista.

A pesar del brillo destacado que suele presentar la Luna de la Cosecha, la cita astronómica de este año no se tratará de una superluna. Este tipo de fenómenos ocurre cuando el plenilunio coincide con el perigeo, el punto de la órbita lunar más cercano a la Tierra.

Las próximas superlunas de 2026 no se registrarán hasta los meses de noviembre y diciembre. En tanto, el calendario astronómico del mes incluye otros hitos de interés para los observadores.