La ONU reveló que combatir el cambio climático y la contaminación rinde 15 dólares por cada uno invertido

Frente al escenario de calentamiento global, las Naciones Unidas propone integrar la lucha contra el cambio climático con la reducción de la contaminación del aire, dos crisis tratadas por separadas, pero originadas por las mismas causas estructurales.

Según un informe, publicado en conjunto por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC), el abordaje de estas problemáticas representa una inversión rentable. La investigación destaca que por cada dólar invertido en políticas integradas se puede recuperar 15 dólares de beneficios económicos y sanitarios.

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La publicación enfatiza que la superposición de causas, como la quema de combustibles fósiles, genera tanto emisiones de gases de efecto invernadero como partículas nocivas para la calidad del aire. Esta dualidad provoca un impacto negativo que golpea de lleno en la salud pública, la productividad laboral y la estabilidad de los ecosistemas.

Los expertos señalan que el incremento de fenómenos extremos, como los incendios forestales y las olas de calor, degrada el aire a niveles críticos y socava las metas ambientales fijadas previamente. En este sentido, la acción climática se convierte en un motor fundamental del crecimiento económico y social.

El aspecto cuantitativo del trabajo

El aspecto cuantitativo del trabajo expone que la puesta en marcha de un conjunto de 25 medidas probadas y reformas políticas generaría un dividendo ambiental sostenido. Para el 2035, la implementación plena de estos ejes aportaría beneficios anuales equivalentes al 2,8% del PBI mundial, cifra que escalaría al 4,5% en 2050.

Para el 2035, la implementación plena de estos ejes aportaría beneficios anuales equivalentes al 2,8% del PBI mundial

Para dimensionar estos datos, el análisis compara estos retornos con la estructura de gastos globales actuales. Mientras las subvenciones explícitas a combustibles fósiles representaron el 2,18% del PIB mundial en 2022, la partida destinada a la atención médica ascendió al 9,3% del PIB en 2023.

Las 25 soluciones técnicas recomendadas abarcan acciones directas sobre todos los contaminantes, apuntando al dióxido de carbono y a agentes nocivos como el metano y el carbono negro. Las estrategias contemplan la expansión masiva de energías renovables en la red eléctrica y la electrificación del transporte masivo, entre otros.

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En materia climática, el informe prevé que la aplicación de estas reformas permitiría evitar un calentamiento global de 0,34°C para 2050. Si la trayectoria coordinada se mantiene en el tiempo, la reducción de la temperatura podría escalar a 1,4 °C hacia 2100.

En lo que respecta a la salud, las estadísticas presentadas resultan tajantes: solo en 2025, la exposición a la contaminación del aire exterior provocada por la actividad humana se asoció a 6,4 millones de muertes prematuras en todo el mundo. La contaminación del aire en los hogares causó otras dos millones de muertes prematuras.

La carga de morbilidad vinculada a la mala calidad del aire exterior también incluyó para 2025 el desarrollo de 5,5 millones de nuevos casos de asma infantil y dos millones de diagnóstico de demencia. A estos se suman millones de cuadros clínicos complejos, tales como infartos, diabetes, entre otros.