Rodolfo Aguiar: “Los echados de la quinta de olivos serán testigos de la insanía de Milei”

En Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, cuestionó los despidos de trabajadores de la Quinta de Olivos y sostuvo que se trata de cesantías “arbitrarias” e “ilegales”. El dirigente sindical puso el foco además en el reemplazo de trabajadores civiles por personal militar y advirtió sobre un proceso de creciente militarización dentro del Estado.

Durante la entrevista con Jorge Fontevecchia, Aguiar también se refirió al pedido de informes presentado por ATE para conocer si Javier Milei se encuentra en condiciones de ejercer la Presidencia. En ese contexto, afirmó que existen testimonios de trabajadores despedidos y planteó la posibilidad de que algunos de ellos puedan brindar información sobre lo ocurrido en la residencia presidencial.

Rodolfo Aguiar es dirigente sindical argentino que actualmente se desempeña como secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, ATE.

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Rodolfo, muy buenos días. Es un tema cuantitativamente pequeño cuando hablamos de una docena de funcionarios públicos de la Quinta de Olivos frente a la enorme cantidad de empleados del Estado que han sido despedidos o cuyos contratos han terminado, pero, de cualquier forma, me parece que ATE tiene algo para decir, así que lo escuchamos con atención.

¿Cómo le va? Un saludo para todos. La realidad es que se trata de despidos que son absolutamente arbitrarios, ilegales. No existe una causa justa que permita llevar adelante estas cesantías. Desde la Presidencia se han aducido motivos de seguridad, la posibilidad de que se filtrara alguna información. Esas tareas de espionaje están solo en la cabeza del presidente. Creo que hay una fuerte paranoia en Javier Milei, que, en definitiva, es la causal de llevar adelante estas cesantías. Hay trabajadores con más de 30 años de antigüedad que manifestaron que ni siquiera sus tareas las desempeñan cerca del presidente, que no están en contacto con él, que no participan de ninguna reunión. Me parece que se ha vulnerado, una vez más, el derecho a la estabilidad en el empleo público y esto vulnera de manera grave todos los derechos adquiridos. Lo que sí nos preocupa es que, luego de esta decisión de llevar adelante estas cesantías de trabajadores civiles en la residencia presidencial de Olivos y reemplazarlos por la Casa Militar, la amenaza de que se actuaría de manera similar en la Casa Rosada y se suma lo que viene ocurriendo en las tres fuerzas, es decir, en las Fuerzas Armadas, donde los trabajadores civiles empiezan a ser reemplazados por trabajadores militares. Es decir, cada una de las bajas de un trabajador civil que se produce, sea por jubilación, retiro o renuncia, es cubierta por militares. Esto no hubiera ocurrido nunca. Decimos que estamos frente a un proceso creciente de militarización del gobierno que encabeza el presidente Milei y, como contrapartida, un debilitamiento al extremo de nuestra democracia. Puestos claves en el Estado comienzan a ser ocupados por militares. Esto es muy peligroso. Votamos en las urnas, pero lo cierto es que estamos viviendo, de alguna manera, niveles de autoritarismo que para nada son compatibles con un sistema democrático.

¿Qué hacían esas 12 personas, Rodolfo? ¿Podría contarle a la audiencia cuáles eran sus tareas?

Sí. Dentro de las personas cesanteadas había jardineros, personal administrativo, mozos y cocineros. En realidad, labores que prestaron para todos los presidentes que se han sucedido en el último tiempo.

Me pregunto, perdón que lo interrumpa, por eso le preguntaba: ¿van a ser militares de mozos, de cocineros y de jardineros?

Exactamente. A partir de ahora, sí. Por eso nos preocupa. Nosotros estamos evaluando con el equipo jurídico, en este momento, frente a esta mala fe con la que actúa el Gobierno, tratándose de la parte empleadora en este conflicto, la posibilidad de que los trabajadores puedan dejar de lado su compromiso de confidencialidad y realmente comenzar a contar qué fue lo que ocurrió y cuáles fueron las consecuencias reales de estos despidos. Nosotros no descartamos la posibilidad de que el Gobierno estuviera preocupado porque empezaron a conocerse contrataciones y licitaciones por una cantidad descomunal: por 30.000, por ejemplo, 30.000 kilos de carne, una cantidad descomunal de alimentos que en ningún momento podría ser consumida por la Presidencia. Por ejemplo, estamos evaluando todos los aspectos jurídicos para ver si los trabajadores pueden terminar brindando su testimonio. Por otro lado, le cuento que avanza el pedido de informes que presentó ATE para conocer la salud del presidente. Hemos recibido una respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros diciendo que trasladó el requerimiento de ATE a la Secretaría General de Gobierno, que es la que tiene que responder, porque para nosotros son notorios los desequilibrios mentales que tiene el presidente y un presidente que, en este momento, vive su propia ficción y la conexión que tiene con...

La declaración de Adorni, punto por punto, y la sugestiva frase sobre los US$600.000: "Optaron por vivir como si no lo tuvieran"

Discúlpeme, Rodolfo, que lo interrumpa. ¿Tienen testimonio de esos 12 despedidos que configurarían la pregunta, que hagan verosímil la pregunta o que le den sustancia a esa pregunta?

Bueno, seguro que sí. Nosotros, de manera extraoficial, la tenemos. Lo que estamos evaluando es la posibilidad de que pueda convertirse en una... En nuestro caso, no buscamos —y tiene que quedar claro— conocer información médica privada del presidente ni acceder a la historia clínica de Javier Milei. Lo único que queremos saber desde ATE es si se encuentra apto o no apto para ejercer tan alta función, porque, en el caso nuestro, cualquier persona que quiera ingresar al Estado municipal, a una provincia o a cualquier organismo del Estado nacional tiene que cumplir una serie de requisitos y, dentro de ellos, de manera...

Lo entiendo, Rodolfo. Mi pregunta es si esto que ustedes están pidiendo es el resultado de que existen testimonios que fundamenten la sospecha de que el presidente tiene algún problema, en función de la cercanía de estas 12 personas, que a lo mejor entonces uno podría inferir la relación del despido de ellas, una cosa con la otra. Creo que me estoy explicando bien. ¿Hay testimonios de ellos que justifiquen su pedido?

Hay testimonios de ellos posteriores a los despidos y anteriores también, que forman parte central de nuestra demanda de esta información, que además es una información que se funda en la Constitución Nacional y en todas las leyes.

Eso está claro. El tema es tener algún grado de prueba que justifique la pregunta. Bueno, vamos a seguir, como siempre, Rodolfo, llamándolo, y cualquier novedad que usted tenga, nos avisa.

Muy bien. Muy agradecidos, como siempre. Hasta luego.



LMM