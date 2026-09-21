Primavera 2026: qué significan las flores amarillas y cuánto cuesta regalarlas

Con la celebración de la primavera 2026, las flores amarillas volvieron a convertirse en uno de los regalos más buscados del 21 de septiembre. La costumbre, vinculada con el amor, la amistad, la esperanza y los nuevos comienzos, nació a partir de una popular ficción argentina y años después fue revitalizada por las redes sociales.

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En la Ciudad de Buenos Aires, regalar un ramo de flores durante esta temporada puede costar entre $35.000 y $300.000, dependiendo de la variedad, el tamaño, la presentación y los complementos elegidos. Para quienes buscan un obsequio más económico, existen plantas con precios que comienzan en los $2.400.

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Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre

El origen de esta tendencia se encuentra en “Floricienta”, la telenovela creada por Cris Morena que se estrenó en 2004 y alcanzó una enorme popularidad entre niños y adolescentes. La historia estuvo protagonizada por Florencia Bertotti, Benjamín Rojas y Juan Gil Navarro durante su primera temporada, mientras que Fabio Di Tomaso se incorporó como protagonista masculino en la segunda.

Dentro de la ficción, la protagonista soñaba con que su gran amor le regalara flores amarillas. Ese deseo quedó inmortalizado en la canción “Flores amarillas”, una de las composiciones más recordadas de la producción, y comenzó a ser imitado por los seguidores de la serie como una demostración romántica.

Con el paso de los años, la práctica encontró una nueva audiencia a través de TikTok, Instagram y otras redes sociales. Videos, fotografías y fragmentos de la canción impulsaron nuevamente la tendencia, hasta convertirla en una tradición que excedió a los fanáticos originales de la novela y llegó a diferentes países.

Qué significan las flores amarillas en primavera

El amarillo se asocia habitualmente con la luz del sol, la energía, la vitalidad y la calidez. En el plano emocional, también representa alegría, optimismo, amistad y esperanza, por lo que estas flores no se reservan exclusivamente para las parejas: también pueden regalarse a familiares, amigos y otras personas queridas.

La fecha potencia ese simbolismo porque el 21 de septiembre se celebra socialmente la llegada de la primavera en la Argentina, una estación relacionada con el florecimiento y los nuevos comienzos. Ese día también se conmemora el Día Internacional de la Paz, lo que suma a la tradición un mensaje de armonía, bienestar y entendimiento.

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Aunque el gesto fue popularizado como una demostración de amor romántico, en la actualidad su interpretación es más amplia. Regalar flores amarillas puede expresar afecto, admiración o gratitud, así como el deseo de que una persona atraviese una etapa positiva en su vida.

Cuánto cuesta regalar flores amarillas en la primavera 2026

Entre las opciones más accesibles de la temporada aparecen los lirios de campo, con ramos desde $35.000 en la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de la oferta también se encuentran los girasoles, una de las variedades más representativas de la tendencia por su color intenso: un ramo grande cuesta aproximadamente $80.000.

Las rosas presentan otros valores de referencia. Una media docena cuesta cerca de $65.000, mientras que un ramo de 12 rosas alcanza los $90.000. En el extremo superior se ubican los arreglos prémium, cuyo precio puede llegar a los $300.000 y aumentar si incorporan peluches, bombones, tarjetas o envoltorios especiales.

Para quienes buscan un regalo más económico y duradero, las plantas constituyen una alternativa frente a los ramos tradicionales. Un cactus cuesta desde $2.400, una margarita ronda los $3.500 y la planta de la moneda se consigue por aproximadamente $4.800. También hay coronas de novia a $11.000 y hortensias a $19.000.

Los valores pueden cambiar según la florería, la zona, la disponibilidad de las especies y el tipo de presentación. Sin embargo, la oferta de la primavera 2026 permite sostener la tradición con distintos presupuestos.

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