El Gobierno decretará feriado nacional el 9 de noviembre por la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional definió que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita oficial del papa León XIV a la Argentina. La jornada coincidirá con la misa que el pontífice celebrará frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión fue comunicada por Karina Milei durante una reunión que encabezó este martes en el Ministerio de Seguridad, donde se avanzó con la organización de las actividades previstas durante la estadía del Papa. El encuentro reunió a funcionarios nacionales, representantes de la Iglesia y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Visita del Papa en Argentina: León XIV realizará una misa multitudinaria en la Basílica de Luján

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La organización de la visita contempla además la posibilidad de disponer feriados locales o provinciales el martes 10 y miércoles 11 de noviembre. Por el momento, esas jornadas no fueron confirmadas y las autoridades prevén comunicar el esquema definitivo en los próximos días.

Como parte de la agenda institucional, el Gobierno también prepara un encuentro en el Palacio Libertad para el domingo por la tarde, al que serán invitados los 24 gobernadores y legisladores nacionales de distintos espacios políticos.

El Gobierno reunió a la mesa política y busca ordenar la agenda legislativa tras los cruces internos

En materia de logística, se informó que los voluntarios registrados para colaborar con los peregrinos podrán utilizar gratuitamente la red SUBE durante los días de permanencia del Santo Padre en el país. Cada jurisdicción deberá afrontar con su propio presupuesto los gastos vinculados con las actividades que organice.

De la reunión participaron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. También estuvieron el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba, además de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.