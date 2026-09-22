Ricardo Lorenzetti habló de Cristina Kirchner, la edad de imputabilidad y su posible candidatura

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti evitó responder si la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien afronta una condena a prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, podría ser candidata en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). "No puedo opinar sobre eso", dijo en diálogo con A24. Además, sostuvo que la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años "no resuelve los problemas de seguridad" y respondió a las versiones que lo ubican como posible candidato a presidente.

La declaración del magistrado sobre la expresidenta surgió durante una entrevista con Luis Novaresio. Allí, cuestionó la presentación que hicieron los abogados de CFK ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). "Hubo una sentencia del Tribunal Oral, esa sentencia fue revisada por la Cámara de Casación Penal. Entonces, ahí está el doble conforme que se requiere", sostuvo.

Lorenzetti cuestionó la estrategia de la defensa de la exmandataria en el marco de la causa Vialidad: "Después a la Corte llegó solo una parte, que es un recurso de queja. No fue concedido, por lo tanto el margen con el cual la Corte lo analiza es solamente limitado a esa queja respecto de lo que dice la Cámara de Casación. En esa queja la Corte dice que no está fundada. Entonces, se rechaza porque está mal fundada. Es un problema de la defensa, no de la parte".

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Al ser consultado sobre la inhabilitación de Cristina Kirchner a ser candidata, el juez Ricardo Lorenzetti marcó que la defensa "no planteó la inconstitucionalidad" de ese fallo y manifestó: "No puedo adelantar ninguna opinión".

Lorenzetti también rechazó que la ex presidente pueda ser considerada una presa política. “De eso no hay ninguna duda”, respondió. Señaló que en la causa Vialidad intervinieron entre 19 y 20 jueces y que el expediente pasó por diversas instancias de revisión sin que existiera “una disidencia importante sobre el fondo”.

Además, fue consultado por la cautelar que suspendió la aplicación de la Ley Penal Juvenil y que luego la Cámara revirtió. “Es una decisión judicial que nosotros no podemos opinar sobre las decisiones de otros jueces”, expresó. Luego agregó: “Lo que sí tiene la Corte, una jurisprudencia, es que no se puede suspender una ley de modo general”.

Sobre la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, Lorenzetti respondió que la medida le parece “insuficiente” y que el debate penal requiere un abordaje más amplio que una modificación puntual de la legislación. “Los problemas no se solucionan con medidas de ese tipo”, afirmó. Y agregó: “Puede alguien pensar que ayuda, otros pueden pensar que no ayuda, pero la realidad es que el problema no se va a solucionar así. Son problemas complejos”.

El juez también sostuvo que la Corte debe volver a contar con sus cinco integrantes, tal como establece la ley. “Hay que cumplir con las leyes, hay que integrarla a la Corte, por supuesto”, señaló. “No hay que darle tanto poder a nadie. Tres personas decidiendo todo lo que decidimos, que es mucho, es demasiado”, afirmó.

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En otro tramo de la entrevista, cuestionó los insultos del presidente contra la prensa. “Yo no los comparto”, dijo, aunque recordó que existieron otros períodos con “ataques fuertes” tanto a los jueces como a los medios de comunicación. “Nosotros lo hemos resistido”, expresó.

Consultado sobre eventuales presiones del gobierno de Javier Milei, el juez de la Corte Suprema respondió que no las recibió. “No hemos tenido presiones. En este año, ninguna”, aseguró.

Sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, Lorenzetti evitó formular una opinión por tratarse de una causa en trámite. “No puedo opinar porque es una causa que está en trámite. Probablemente nos llegue a nosotros”, afirmó. Solo señaló que “han avanzado distintas pericias” y reclamó investigaciones específicas para las megacausas. “En el caso Nisman, la escena del crimen se contaminó”, sostuvo.

El magistrado también rechazó la posibilidad de revisar normas como el matrimonio igualitario o la interrupción voluntaria del embarazo. “Yo creo que hay consensos básicos en la Argentina y generaría una gran resistencia”, sostuvo.

Consultado sobre los rumores de una eventual candidatura, el magistrado respondió primero en tono de broma: “Estoy en eso”. Después descartó que esa frase representara una confirmación. “No quiere decir que uno vaya a ser candidato a nada”, aclaró.

RM