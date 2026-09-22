Apelan la sentencia de la jueza porteña que suspendió la aplicación de la Ley Penal Juvenil

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien declaró inconstitucional para un caso concreto el artículo de la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil, aprobada por el Congreso en marzo de 2026 y que bajó de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.

Según la resolución, la magistrada sobreseyó a un chico de esa edad acusado de participar de un intento de robo y ordenó que intervinieran organismos de protección de derechos de la Ciudad.

Al frente de la presentación estuvieron el fiscal coordinador Mauro Tereszko y la auxiliar fiscal Paula Raffa Pirra, de la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil. Además de cuestionar la resolución, el Ministerio Público Fiscal pidió que De Marinis sea apartada de la causa.

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Por ahora, la apelación deberá ser analizada por la instancia judicial correspondiente.

La jueza Laura De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires​

Eduardo Riggi, el fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional de la Ciudad, sostuvo que uno de los principales cuestionamientos al fallo es que la jueza habría tratado la edad de 16 años como si se tratara de un derecho adquirido y no como una definición establecida por una ley que podía ser modificada por el Congreso.

Sostuvo Riggi en declaraciones a Radio Mitre: “Hallamos una debilidad enorme en varios de los fundamentos de la jueza”. El funcionario también cuestionó que la magistrada haya utilizado la vulnerabilidad del adolescente y las características concretas del hecho como parte de los fundamentos para declarar inconstitucional la norma.

Javier Milei y Patricia Bullrich durante la presentación de la reforma del Código Penal

Esta causa comenzó por un hecho ocurrido el 10 de septiembre, cuando un hombre de 47 años fue abordado en la vía pública por un grupo de jóvenes que, según la investigación, intentó robarle. La víctima logró escapar y pedir ayuda a un policía que se encontraba patrullando la zona

El adolescente de 14 años fue detenido junto a otros jóvenes tras un intento de robo

“Navegaremos a ciegas”: los interrogantes que plantea la nueva Ley Penal Juvenil

Entre los jóvenes detenidos estaba el adolescente identificado en el expediente con las iniciales M.I.A., de 14 años, quien estaba imputado junto con otras personas, pero fue el único que quedó sobreseído.

Según su resolución, la magistrada sostuvo que la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal suponía un retroceso respecto del sistema anterior y citó, entre otros argumentos, el principio de progresividad de los derechos humanos.

Además, tuvo en cuenta las circunstancias particulares del adolescente. El chico vive con su madre, que tiene problemas de salud, y un hermano de 19 años que dejó recientemente su trabajo para asistirla. La familia no cuenta con gas natural y recibe ayuda alimentaria. Además, el adolescente había dejado la escuela después de una mudanza y manifestó su intención de retomar los estudios.

“Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos”, escribió la jueza, al referirse a las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan algunos menores. También aclaró que no buscaba “romantizar la infracción penal juvenil”, sino plantear que el sistema penal debía ser la última alternativa.

Por eso, en lugar de continuar con la persecución penal, la jueza dispuso la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, con el objetivo de que se diseñara un plan de acompañamiento.

Qué cuestionó la Fiscalía

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MV