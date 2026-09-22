El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires promoverá un jury contra la jueza que sobreseyó a un menor de 14 años

El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, aseguró que impulsará un proceso de destitución contra la magistrada Laura Beatriz De Marinis, quien sobreseyó a un menor de 14 años acusado de tentativa de robo, en contradicción con el nuevo régimen penal juvenil.

Por medio de un posteo en la red social X, Tapia aseguró que iniciaría el juicio político y expresó: "CABA no va a tener una Justicia garantista".

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En su fallo, De Marinis, integrante del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3, declaró la inconstitucionalidad del marco regulatorio vigente para un joven de 14 años acusado de intento de robo, dispuso el sobreseimiento del menor y dio participación a los organismos asistenciales estatales para su contención. magistrada de su cargo.

La estrategia judicial frente a la decisión de la magistrada contempla instancias superiores. El fiscal general de la Ciudad formalizó la presentación del recurso de apelación con el objetivo de revertir lo resuelto por el juzgado. En la administración porteña confían en que las instancias de alzada reexaminarán la resolución y modificarán el criterio que benefició al imputado.

Tapia: "Las leyes están para que los jueces las apliquen, no las interpreten"

Este martes, en una entrevista en Radio Mitre, Tapia reafirmó la vigencia del nuevo régimen penal juvenil en la ciudad y aseguró que hará una presentación en forma personal ante el organismo encargado del juzgamiento de los miembros del fuero local.

"Yo, a título personal, voy a estar planteando el jury, el pedido de juicio de enjuiciamiento al Consejo de la Magistratura de la Ciudad", confirmó el ministro. "¿Por qué? Porque así como nosotros trabajamos para que el que no cumpla la ley en la ciudad tenga sus consecuencias, lo mismo vamos a hacer en ámbito judicial", explicó. "Entonces, yo entiendo que esta jueza no está haciendo bien su tarea, porque no está aplicando la ley, sino que la está interpretando y eso no es una tarea que le corresponda a un juez".

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"Este tipo de resoluciones generan, primero, bronca, indignación", dijo Tapia en el reportaje. "Desde el Ejecutivo de la ciudad venimos trabajando hace dos años en modificar el comportamiento social, y eso se traduce en acciones, modificando normas y leyes para que el que no cumpla la ley en la ciudad se atenga a las consecuencias. En este caso, entendemos que una jueza no está para interpretar una ley que se dictó en el Congreso, que lo que hace es bajar la edad de imputabilidad. Las leyes están para que los jueces las apliquen, no las interpreten”.

Tapia aseguró que quería “llevarle tranquilidad a los vecinos de la ciudad”, anunció que ya se había apelado la resolución y auguró que la decisión se revertirá. “Este fallo es para un caso puntual, es un fallo de primera instancia y con seguridad la cámara lo va revertir, porque esta jueza ya tiene varios antecedentes", afirmó, y remarcó: "En estadística, es la jueza que más revocaciones tiene”. Luego descalificó a la magistrada De Marinis: "La doctora es muy emocional".

Tapia señaló: "Esto es lo que se denomina como jueces garantistas", y polemizó: "De ninguna manera están protegiendo al menor tampoco. Porque la nueva ley, la de la baja de imputabilidad, tiene medidas alternativas para atacar este problema. La diferencia es que hasta que se sancionó esta ley, los menores de 14 a 16 años no eran juzgados. Ahora van a ser juzgados".

El ministro cuestionó las atribuciones de la magistrada: "Entonces, esta jueza está interpretando una norma; para eso, que sea legisladora, no jueza".

MB