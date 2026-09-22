El doble reto de Kicillof en Nueva York: combinar la agenda "progre" con los gestos de buen pagador y empresario "friendly"

Javier Milei y Axel Kicillof coinciden en estas horas en Nueva York. obviamente con agendas separadas, pero con un objetivo político similar: seguir mostrándose internacionalmente y reforzar el respaldo para las elecciones de 2027 y las aspiraciones presidenciales de ambos.

Milei viajó a Estados Unidos principalmente para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero sumará otras actividades políticas en el país que funciona como una imán para él. El gobernador bonaerense llegó con una agenda que combina reuniones con empresarios y fondos de inversión, encuentros con dirigentes internacionales y actividades académicas.

La coincidencia se produce cuando ambos dirigentes ocupan un lugar central en la discusión política de cara a 2027. Milei aspira a consolidar su proyecto político y su eventual reelección, mientras Kicillof intenta ganar hegemonía en la peronismo, buscando mostrarse por encima de la disputa política interna con los sectores referenciados en la expresidenta Cristina Kirchner. El acto del útimo sábado en Villa Domínico fue una demostración de fuerza para él y su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro.

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En las últimas semanas, distintas encuestas midieron el eventual escenario de 2027 y mostraron una pelea abierta entre ambos dirigentes. De acuerdo a la útima encuesta nacional de Opiania, Javier Milei y La Libertad Avanza todavía están al frente de las preferencias, aunque con una distancia más acotada con la oposición. Según el relevamiento, cuando se consulta por un eventual candidato presidencial en un escenario de segunda vuelta, Milei llega al 44% de intención de voto, frente al 39% de Axel Kicillof, mientras que un 17% todavía está indefinido.

Pero más allá de estos números, la encuesta, como otras que circularon últimamente, registra un clima social marcado por las dificultades económicas, una evaluación negativa de la situación actual del país y dudas sobre el futuro.

La agenda de Kicillof en Nueva York

En ese escenario, Kicillof decidió llevar a Nueva York una agenda que combina política internacional con una señal hacia el sector financiero y empresario. El gobernador mantendrá reuniones con fondos de inversión que tienen bonos de la provincia y con representantes de grandes compañías de sectores como energía, petróleo y gas, minería, granos, farmacéutica, biotecnología, servicios financieros, logística, tecnología, inteligencia artificial, e infraestructura informática.

El contacto con acreedores tendrá además un componente financiero concreto. La Provincia reestructuró en 2021 una deuda de unos 7.148 millones de dólares y, según los datos oficiales, desde entonces acumuló pagos por alrededor de 3.000 millones de dólares. El último vencimiento, el 1° de septiembre, implicó un desembolso cercano a los 420 millones de dólares.

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El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el funcionario de mayor confianza del gobernador, anticipó que Kicillof buscará demostrar en Estados Unidos que cumple con sus compromisos financieros. “Nosotros nos estamos ocupando, como siempre hizo el peronismo, de pagar en tiempo y forma”, sostuvo el funcionario.

La agenda empresaria también tiene un componente político. En los últimos meses, Kicillof reforzó sus críticas al Gobierno nacional por impacto del programa económico sobre el sistema productivo, que exhibe una crisis con cierres de empresa y pérdida de empleo formal. De hecho, de la encuesta de Opinaia surge que el desempleo es el principal problema del país, con el 63%, seguido por la pobreza, con 54%,

“El modelo de Milei está destruyendo al trabajador, a su familia, a su salario y a su vida, pero también al sistema productivo, comercial, a los empresarios argentinos de cada región y de cada provincia”, había señalado el gobernador.

Encuentros con Mamdani y Pédro Sánchez

Mientras Milei concentrará su actividad en la Asamblea General de la ONU y en sus reuniones bilaterales, Kicillof desarrollará su agenda propia.

Este martes participará de una mesa redonda en The New School junto a académicos e intelectuales de Estados Unidos y otros países. El debate estará centrado en “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política en un mundo fracturado”.

El miércoles tendrá una de las actividades con mayor contenido político de su viaje, al mostrarse con dos referentes mundiales del progresismo. Compartirá un desayuno con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otros representantes internacionales, bajo la consigna “Construyendo una economía para la mayoría”. La actividad ubicará al gobernador bonaerense junto a dos dirigentes que sostienen posiciones críticas respecto de distintos aspectos de la agenda política de Donald Trump, a la que el Gobierno nacional argentino adhiere de manera férrea.

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Después, Kicillof dará una conferencia en la Universidad de Columbia, organizada por el Instituto de Estudios Latinoamericanos, donde abordará las perspectivas de desarrollo de la Argentina, las tensiones geopolíticas y la situación política y económica de América Latina.

El gobernador ya había realizado el año pasado una visita a Nueva York en paralelo a la Asamblea General de la ONU. En aquella oportunidad participó de la cumbre “Democracia Siempre”, junto a Lula da Silva, Yamandú Orsi, Pedro Sánchez, Bernie Sanders, Gustavo Petro y Gabriel Boric, entre otros dirigentes.

LT