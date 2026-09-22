Sicchar, tras la encuesta en Córdoba: "El porcentaje que desaprueba a Milei es superior al que aprueba"

Una medición de la consultora Sicchar detectó por primera vez un diferencial negativo para el Gobierno nacional en la provincia: 48% desaprueba la gestión de Javier Milei y 46% la aprueba. El consultor Carlos Sicchar analizó los motivos de esa caída en una entrevista radial.

"El dato fundamental tiene que ver, si vamos a una comparativa, es de cómo inició este año Javier Milei", planteó Sicchar al presentar los resultados. El estudio se realizó entre el 16 y el 18 de septiembre sobre 1.000 casos en toda la provincia, con un margen de error de +/-3,1% y un nivel de confianza del 95%.

Según explicó el consultor, "el Presidente en la provincia de Córdoba comenzó con el 61% por aprobación, recordemos que venía el triunfo de octubre pasado, entonces en esta provincia donde siempre ha ganado, donde llegó más del 70% de aceptación en el caso de la segunda vuelta de sus propuestas, bueno, y ha empezado efectivamente a caer".

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Esa caída, sostuvo, marcó un quiebre: "Por primera vez el porcentaje que desaprueba su gestión es superior al que aprueba. 48, 46, 46 sigue siendo un piso alto, pero ya esta situación empieza a denotar un mal humor o una percepción negativa sobre la manera de gestión, especialmente por la crisis social y económica".

El detalle de la calificación de gestión de Milei muestra 14% "muy buena", 32% "buena", 23% "mala" y 25% "muy mala"; un 6% no respondió.

El estudio también indagó el estado de ánimo de los cordobeses. El entusiasmo, la esperanza o el optimismo llegan a 21%; la incertidumbre, a 25%; la bronca o el enojo, a 17%; la desilusión, a 10%; el miedo o la angustia, a 8%; la indiferencia, a 7%.

Consultado sobre esos números, Sicchar fue directo: "Bronca, enojo e incertidumbre. Esas emociones sumadas llegan al 61%, porque la gente no sabe dónde termina yendo este modelo y por supuesto un poco de bronca apalancada por la decepción a razón de que, bueno, eligió esta forma de gobierno y no le está resultando, por lo menos en el bolsillo".

Llaryora, mejor posicionado: "Es de los políticos que más está trabajando para su reelección"

Mientras la imagen presidencial retrocede, el gobernador Martín Llaryora mantiene 53% de aprobación y 45% de desaprobación. Sicchar diferenció ese resultado del plano nacional: "Su imagen personal tiene una aprobación de 53%, una desaprobación del 45%, él está sosteniendo su imagen. Sí, creo que es de los políticos que más está trabajando en este tiempo para su campaña electoral, para su reelección".

El consultor atribuyó esa posición favorable al escenario opositor fragmentado, con espacios distintos que responden a Luis Juez, Rodrigo De Loredo y La Libertad Avanza. Sobre una eventual candidatura a gobernador del diputado libertario Gabriel Bornoroni, Sicchar contó que, al ser consultado por el equipo del estudio, el legislador "dijo en su momento se va a ver quién es el que mejor está posicionado", sin confirmar aún su postulación.

¿Puede Milei recuperar terreno? "Tiene tiempo hasta mayo"

Hacia el final de la entrevista, le preguntaron a Sicchar si el Presidente puede revertir la tendencia negativa antes de las elecciones. Pese a cortes en la comunicación, el consultor alcanzó a responder: "Mayo, por el hecho de que cualquier política económica que lleva a cabo tendría que tener un par de meses para derrame".

El estudio también relevó imagen de otros dirigentes provinciales y nacionales. Juan Schiaretti tiene el mejor diferencial (58% de imagen positiva contra 44% negativa), seguido por Llaryora (55% contra 43%). Milei conserva un diferencial de imagen personal positivo (53% contra 44%) pese a la caída en la calificación de su gestión. Bornoroni registra un 30% de desconocimiento, el más alto entre los dirigentes consultados, mientras que Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, aparece con el peor diferencial de imagen del relevamiento (28% contra 62%).

En el escenario "todos contra todos" para la elección a gobernador de 2027, Llaryora encabeza con 33,9% de intención de voto, seguido por Juez (16,1%), Bornoroni (8,2%) y De Loredo (7,9%).

Entrevista realizada en el programa "6 en Punto a Punto" con la conducción de Julio Kloppenburg