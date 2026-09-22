61ª edición del Festival de Jesús María 2027: quiénes son los más de 60 artistas que ya fueron confirmados

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María empezó a calentar motores para su edición 2027. Este martes, la organización confirmó el listado de artistas que subirán al escenario del anfiteatro José Hernández entre el 7 y el 17 de enero, en una programación que reunirá a más de 60 propuestas musicales de distintos géneros.

Aunque el cronograma por noches todavía no fue difundido, el adelanto permite conocer quiénes serán parte de la 61ª edición del tradicional festival cordobés, que volverá a combinar folklore, cuarteto, cumbia, música urbana y pop.

Entre las principales figuras aparecen Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Jorge Rojas y Cazzu, junto con referentes históricos del folklore como El Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Los Manseros Santiagueños, Jairo, Sergio Galleguillo, Los Tekis, Nahuel Pennisi, Ahyre, Lázaro Caballero, El Indio Lucio Rojas, Las Voces de Orán y Orellana Lucca.

El cuarteto volverá a ocupar un lugar destacado dentro de la programación. La organización confirmó la participación de La K'onga, Ulises Bueno, Q' Lokura, LBC junto a Euge Quevedo, Damián Córdoba, Desakta2, Jean Carlos, La Pepa Brizuela y El Loco Amato, a los que se sumarán artistas de la música tropical como Ke Personajes, Los Palmeras y Uriel Lozano.

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La grilla también incorpora propuestas de distintos estilos y generaciones, entre ellas Los Caligaris, Lucas Sugo, Campedrinos, Flor Paz, Los Herrera, Los Trajinantes, Un Poco de Ruido, Jessica Benavidez, Valentín Vargas, Christian Herrera, Simón Aguirre, Angelo Aranda, Joaquín Chiavarino, Nacho Cuellar, Dúo Amukan, Cabales, Caravana Catucha, La Callejera, La Cruzada, Wara Calpanchay y Los 4 de Córdoba, además de otros artistas que integrarán la programación.