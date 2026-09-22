A través de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el Gobierno nacional cuestionó a la jueza porteña Laura Beatriz de Marinis, quien dictó la inconstitucionalidad del nuevo régimen penal juvenil y dejó en libertad a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.

“Me parece tremendo. Este tipo de definiciones le hacen daño a la justicia, a las víctimas y atentan contra lo que venimos sosteniendo”, aseguró en Infobae en Vivo.

Antes del castigo: quién es la jueza Laura De Marinis y cómo entiende la justicia penal juvenil

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Marinis es la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3 de la Ciudad de Buenos Aires. El lunes firmó una resolución que declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil. De esa forma sobreseyó a un menor de 14 años acusado de tentativa de robo. La decisión generó una serie de reacciones políticas que incluyeron pedidos de juicio político en su contra.

La jueza Laura de Marinis

La ministra recordó que la nueva ley penal juvenil fue consensuada con distintos sectores políticos. “Estoy en total desacuerdo con esa posición, se le hace daño a los argentinos, no le hace bien a nadie, no le hace bien a la víctima ni tampoco al mismo perpetrador”, sostuvo.

Apelan la sentencia de la jueza porteña que suspendió la aplicación de la Ley Penal Juvenil

La funcionaria dijo que el criterio no debe ser dejar en libertad a quien comete un crimen. “Sabemos que la solución no es dejarlo suelto, que siga cometiendo delitos. No es por ahí”, afirmó.

Cree que el abordaje debe contemplar tanto a las víctimas como al involucrado. “Hay que evaluar muy bien qué herramientas se pueden tomar para revertir este tipo de situaciones”, reafirmó.

LT