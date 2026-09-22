En una ceremonia religiosa anuncian al juez Borinsky como posible candidato a la Corte: el magistrado que jugó al tenis con Macri en Olivos

Desde el púlpito, el rabino Fabián Skornik saludó al juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky como futuro magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El hecho tuvo lugar en la noche de este domingo en la ceremonia de inicio del Día del Perdón (Iom Kipur), uno de los más sagrados de la tradición judía.

Borinsky es asiduo feligrés de la comunidad Lamroth Hakol, una sinagoga ubicada en la zona de Florida, en Vicente López. Al momento de saludar a los presentes, Skornik se mostró alegre al señalar que Borinsky podría ser el próximo candidato del Gobierno al Máximo Tribunal. Dijo que había consultado con el magistrado antes de hacer público su saludo y pidió: “Recemos para que esto ocurra”.

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Fuentes cercanas al camarista de Casación aseguraron a PERFIL que para el magistrado la postulación “sería un honor” pero pidieron “prudencia". Desde el Gobierno, ante la consulta, se limitaron a señalar: “Quién decidirá y anunciará su candidato llegado el momento será el Presidente”.

Integrantes de los tribunales federales de Comodoro Py, que trabajan cerca de Borinsky, dudaron sobre si están “dadas las condiciones objetivas en el Gobierno para el impulso de candidaturas porque ya está lanzado el año electoral”. Advirtieron que en este período “todo cuesta el doble o el triple”. Un juez con despacho en Comodoro Py llegó a decir: “Creo que tiene más chances (Ariel) Lijo que Borinsky”.

Borinksy, de Casación al Máximo Tribunal

Borinsky es juez de la Cámara de Casación desde 2011. Antes integró el Ministerio Público Fiscal en la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), desde donde impulsó la investigación de la causa por tráfico de armas a Croacia y Ecuador, que tuvo entre sus imputados al ex presidente Carlos Menem. En 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri lo designaron presidente de la Comisión para la Reforma del Código Penal, en la que continúa asesorando.

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En la administración Cambiemos también se registraron una serie de ingresos de Borinsky a la Quinta de Olivos, y apareció como uno de los magistrados que jugó al tenis con Macri, junto a Gustavo Hornos.

Los candidatos que no fueron

En su primera etapa de gestión el Gobierno ya intentó ocupar los cargos vacantes en la Corte Suprema. En 2024, publicó en el Boletín Oficial la candidatura de Ariel Lijo para reemplazar a Elena Highton de Nolasco, que había presentado su renuncia. En febrero de 2025, luego de que el Senado no hubiera tratado su pliego durante el periodo de sesiones extraordinarias, el presidente Javier Milei designó a Lijo en comisión. La Corte en ese momento se negó a otorgarle la licencia que pedía Lijo en su juzgado para asumir el nuevo cargo y dos meses más tarde, en abril de 2025, el Senado rechazó el pliego con 43 votos en contra.

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En cambio, el otro candidato del Gobierno a la Corte, Manuel García Mansilla, estuvo apenas unos 40 días como juez del Máximo Tribunal: asumió el 27 de febrero y renunció el 17 de abril de 2025. García Mansilla había sido nombrado también por decreto luego de que el Senado rechazara su pliego. Había llegado para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, que renunció en diciembre de 2024 al cumplir los 75 años que estipula la ley como la edad máxima para ejercer la magistratura. Desde abril de 2025 la Corte funciona con tres integrantes: su presidente, Horacio Rosatti y los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.