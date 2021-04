Borinsky quedó apuntado por sus encuentros con Macri

El camarista Mariano Borinsky se convirtió en las últimas horas en noticia luego de que se conocieran una serie de 15 visitas suyas a la Quinta Presidencial de Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri, entre abril de 2016 y septiembre de 2019. La mayoría de esos ingresos fueron consignados como encuentros en las canchas de paddle del predio, información que fue confirmada por el propio Borinsky al portal El Destape, que dio a conocer las visitas.

Consultados por PERFIL, cerca de Borinsky, enmarcaron esos encuentros en el rol que él ocupaba como presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, trabajo que le fue encargado por el propio Macri, a quien aseguraron que no conocía previamente. Al tiempo que aseguraron que lo que tiene que ver con lo deportivo es la forma que Borinsky tiene para relacionarse y en ese sentido ejemplificaron con situaciones similares de este con otros ex funcionarios de distinto color político como el ex secretario de Justicia durante el kirchnerismo Julián Álvarez o la flamante ex ministra, Marcela Losardo, tras lo que agregaron que “eso no es algo secreto sino de dominio público” y que “no implican ningún nivel de amistad”.

Internas. La Cámara de Casación Federal es una instancia estratégica. Es el máximo tribunal penal del país. Está justo debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es precisamente por donde por estos tiempos pasan para su revisión la mayoría de los planteos y decisiones previas en casos que involucran a actuales y ex funcionarios, entre ellos la propia Cristina Kirchner.

El tribunal está compuesto por cuatro salas y desde hace varios años vive atravesado por las feroces internas entre varios de sus miembros.

En su entorno

dicen que suele

utilizar el deporte

para sus vínculos

con funcionarios

Tras conocerse la información arreciaron críticas desde el oficialismo contra el magistrado, al tiempo que en tribunales hubo quienes sostuvieron que se trata un nuevo capítulo de la embestida del gobierno contra la justicia. En ese sentido señalaron que la Cámara ya tiene a su presidente, Gustavo Hornos, denunciado por sus propios encuentros con Macri en Casa Rosada. La denuncia contra Hornos fue realizada por el actual ministro de Justicia, Martín Soria, en tanto que los nuevos datos, que involucran a Borinsky, podrían ser aportados a esa causa en las próximas horas. Parte de la acusación contra Hornos es que sus reuniones con el ex mandatario habrían sido en víspera de las decisiones adversas contra Cristina, lo cual hay quienes también sostienen ahora que podría darse en el caso de Borinsky.

Ayer hubo quienes a pesar de reconocer la embestida del gobierno como denominador común en ambos casos, distinguían entre la situación de Hornos y la de Borinsky, ya que el primero reconoció las visitas por su amistad con el ex presidente, en tanto que Borinsky, afirmaban, tenía un trato profesional por lo que implicaba la redacción del Código. Al tiempo que recalcaban que con cualquiera de los que practicó deportes, no es que mantiene una relación de amistad, ni siquiera con Losardo cuya hija trabaja en su sala.

Ayer, la división de voces también se plasmaba entre quienes no podían creer el argumento de los encuentros para jugar al paddle y hablar del Código, con quienes sumaban a Borinsky entre los jueces apuntados. “Es una embestida más contra los jueces que no son propios y que tienen que decidir en causas sensibles para el kirchnerismo”, argumentaban esas últimas voces. Y enumeraban con los casos donde interviene Borinsky: condena en la Ruta del dinero K, que involucra entre otros a Lázaro Báez; Pacto de Entendimiento con Irán; Obra Pública; Ciccone II; escuchas ilegales; Odebrecht; y Sueños Compartidos; entre otras.