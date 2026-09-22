El Vaticano confirmó que el Papa León XIV encabezará una Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Luján durante su paso por Argentina. Esta se realizará el 11 de noviembre a las 10 de la mañana y se espera que haya convocatoria masiva, por lo que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires prepara la logística para la jornada.

La misa se llevará a cabo luego de la visita del Sumo Pontífice al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto. Se trata de su última actividad antes de continuar su paso por Sudamérica, donde también visitará países como Perú y Uruguay.

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Misa del Papa en Luján: Cómo se organizará la jornada

El itinerario del último día del Papa León XIV en Argentina comenzará a las 8 de la mañana con su visita al Penal de Devoto, donde realizará un saludo. Luego, viajará directamente a Luján para la homilía en la Plaza Belgrano, frente a la basílica. El gobierno provincial estimó que la concurrencia podría sobrepasar el millón de personas.

Basílica de Luján

Una vez finalizada, viajará directamente al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se celebrará su ceremonia de despedida, programada para las 13:30. Finalmente, su vuelo hacia Lima, Perú, su último destino de la gira por América del Sur, partirá a las 14, lo que marcará el fin de la histórica jornada.

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Debido a la visita del Sumo Pontífice, la clásica Peregrinación Diocesana a Luján, que normalmente se realiza a principios de noviembre, se adelantó para el sábado 3 y domingo 4 de octubre. El mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó que se desplegará un operativo que incluirá hospitales móviles, ambulancias, personal médico, baños químicos, controles de tránsito, efectivos policiales y puestos de hidratación.

JSM / EM