Visita del papa León XIV a Argentina: cortes de tránsito, 7 millones de personas y un posible asueto

La visita del papa León XIV a la Argentina generará un amplio operativo de seguridad, tránsito y transporte entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. Durante cuatro jornadas, el pontífice participará de actividades en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba y Luján, con celebraciones multitudinarias en Palermo y otra frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La visita del Papa León XIV a la Argentina: el Vaticano dio los detalles del itinerario

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que la escala argentina formará parte de una gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre. Será la primera visita de un papa al país desde el viaje de San Juan Pablo II en 1987 y tendrá como protagonista a Robert Francis Prevost, primer pontífice nacido en Estados Unidos.

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Cuándo llega el papa León XIV y qué calles podrían verse afectadas

León XIV llegará el domingo 8 de noviembre a las 16.30, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Uruguay. Su primera actividad será a las 17 en el Monumento al General San Martín, ubicado en la plaza homónima del barrio porteño de Retiro. A las 17.50 mantendrá una audiencia con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y, a las 18.30, pronunciará un discurso en el Palacio Libertad, antiguo Centro Cultural Kirchner.

El recorrido de esa primera jornada conectará el aeropuerto con Retiro, Plaza de Mayo y el bajo porteño, por lo que se espera un fuerte despliegue de seguridad sobre los corredores utilizados por la comitiva. También podría haber restricciones en los alrededores de la Nunciatura Apostólica de Recoleta, donde se alojará el pontífice. Sin embargo, las autoridades todavía no informaron cuáles serán las calles bloqueadas, los horarios de los cierres ni los desvíos para colectivos y vehículos particulares.

Misa del papa en Palermo: horario, ubicación y accesos

El lunes 9 de noviembre comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole. Posteriormente, a las 11.30, León XIV presidirá una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, situado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en Palermo. El programa también contempla un recorrido en papamóvil para saludar a los asistentes.

La celebración será uno de los acontecimientos con mayor impacto sobre el tránsito porteño. Por su ubicación, se prevén restricciones en las avenidas Sarmiento, Del Libertador y Figueroa Alcorta, además de controles en los accesos al Parque Tres de Febrero. No obstante, el perímetro de seguridad y los puntos de entrada para los fieles deberán ser confirmados por el Gobierno de la Ciudad y las autoridades nacionales cuando se publique el esquema definitivo.

El Gobierno dio detalles sobre la llegada de León XIV y Quirno destacó el carácter “apostólico” de la visita

Después de la misa, el papa cumplirá actividades en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero; el Palacio San Martín, en Retiro; y la Catedral Metropolitana, frente a la Plaza de Mayo. Estos desplazamientos podrían ocasionar interrupciones temporales y cortes dinámicos en distintos puntos del centro porteño. Quienes deban circular por esas zonas deberán consultar, durante los días previos, la información oficial sobre desvíos y cambios en el transporte público.

Viaje a Córdoba y vigilia juvenil en Buenos Aires

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a Córdoba para oficiar desde las 10 una misa en la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de la Fábrica Argentina de Aviones, conocida como FAdeA. La actividad requerirá un dispositivo específico en los accesos al establecimiento y en las rutas utilizadas por la comitiva, aunque todavía no se difundieron las condiciones de ingreso del público ni los servicios especiales de transporte.

Al regresar a Buenos Aires, el pontífice encabezará por la noche una vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles. Palermo volverá así a concentrar una gran cantidad de asistentes, con posibles restricciones sobre las principales avenidas de la zona. El operativo podría incluir vallados, corredores de emergencia, controles preventivos y áreas destinadas al ingreso peatonal, pero esos detalles permanecen pendientes de confirmación oficial.

Misa en Luján: cómo será la jornada con mayor convocatoria

El miércoles 11 de noviembre, el Papa visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y luego se trasladará hacia Luján. A las 10 presidirá la misa de clausura en la plaza exterior de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde las autoridades municipales estiman que podrían congregarse entre uno y dos millones de personas.

A menos de dos meses, el Gobierno intensifica la coordinación por la llegada del Papa León XIV

La movilización obligará a implementar controles especiales en los ingresos a la ciudad y en las inmediaciones del santuario. Hasta el momento, no fueron comunicados oficialmente los cortes de rutas, los sectores habilitados para estacionar, los accesos peatonales ni eventuales refuerzos de trenes y micros. Por ese motivo, los asistentes deberán esperar los anuncios de Trenes Argentinos, las empresas de transporte y el municipio de Luján antes de planificar el viaje.

Operativo de seguridad y posibles cambios en el transporte

El canciller Pablo Quirno informó que se prepara un dispositivo de 120 horas operativas, integrado por tres comandos unificados. El Gobierno calcula que alrededor de siete millones de personas podrían movilizarse durante toda la visita, una cifra que contempla las actividades religiosas, los traslados de la comitiva y las concentraciones previstas en los diferentes puntos del recorrido.

La planificación también deberá contemplar la Marcha del Orgullo LGBTQ+ prevista, como todos los años, para el sábado 7 de noviembre, un día antes de la llegada del Papa. El Ejecutivo aseguró que la movilización fue incorporada al esquema preventivo de las fuerzas de seguridad. Además, se analiza la posibilidad de establecer un asueto administrativo o escolar en las jornadas de mayor circulación, pero hasta ahora no existe una decisión oficial.

León XIV finalizará su visita el miércoles 11 de noviembre. Después de la celebración en Luján, será trasladado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde a las 13.30 está prevista la ceremonia de despedida antes de su partida hacia Lima. Mientras se aguarda la publicación del mapa definitivo de cortes, accesos y servicios especiales, la recomendación es evitar los recorridos de la comitiva, priorizar el transporte público y consultar únicamente los canales oficiales antes de cada actividad.

LV/ML