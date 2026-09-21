El papa León XIV encabezará una Santa Misa multitudinaria en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba

El papa León XIV presidirá una histórica Santa Misa en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba el martes 10 de noviembre a las 10 de la mañana. La ceremonia que se desarrollará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) representa el acto central del líder de la Iglesia Católica en el interior argentino, en el marco de su histórico viaje apostólico a la República Argentina. Se proyecta una multitud que congregará a delegaciones, peregrinos y comunidades de fe procedentes de toda la provincia y de la región centro y norte del país.

La jornada constituirá un hito histórico de comunión eclesial. Tras concluir el encuentro pastoral en la Catedral de la capital cordobesa durante la tarde, el Sumo Pontífice regresará a Buenos Aires para continuar con su gira apostólica.

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Itinerario del papa León XIV en Córdoba

La Santa Misa multitudinaria en Córdoba tendrá tres ejes temáticos centrales y estarán en sintonía con las prioridades del pontificado del papa León XIV y el contexto socioeconómico regional.

-Cuidado de la casa común y fraternidad humana: mensaje dirigido a las comunidades académicas y científicas sobre el desarrollo sostenible y la responsabilidad compartida.

-Encuentro con las nuevas generaciones: llamado a los jóvenes a ser protagonistas de la transformación social, fortaleciendo la cultura del encuentro y la cultura del trabajo.

-Reconciliación y paz social: homilía enfocada en la búsqueda de la unidad, la concordia nacional y la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Escuela de Aviación Militar de Córdoba

La confirmación oficial del cronograma por parte de la Santa Sede inició un amplio despliegue logístico y de seguridad articulado entre las autoridades del Poder Ejecutivo provincial, los municipios y el Gobierno Nacional.

El Gobierno dio detalles sobre la llegada de León XIV y Quirno destacó el carácter “apostólico” de la visita

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, expresó que “fue un acercamiento muy productivo, en donde se aportaron muchas ideas que suman para que todo resulte de la mejor manera y entre todos podamos estar a la altura de las circunstancias, es bueno que desde el oficialismo y la oposición encontremos un punto de coincidencia para un hecho tan importante como lo es la visita del papa León XIV”, tras una reunión con miembros de la Legislatura de Córdoba.

En las últimas semanas se desarrollaron reuniones institucionales y recorridas técnicas destinadas a avanzar sobre los diferentes aspectos vinculados a la logística, la seguridad y la organización general.

Reunión con autoridades de la Legislatura de Córdoba por la visita histórica de León XIV

Con la incorporación de las autoridades legislativas, se busca ampliar la mesa de trabajo y consolidar una organización plural, que represente a Córdoba en su conjunto ante un acontecimiento de trascendencia histórica, religiosa e institucional como lo es la visita del papa León XIV.

A menos de dos meses, el Gobierno intensifica la coordinación por la llegada del Papa León XIV

Santa Misa del Papa XIV: rutas y vías de acceso al predio de la Escuela de Aviación Militar

El plan operativo contempla la sectorización de áreas de estacionamiento de acuerdo con el tipo de transporte: estacionamiento para colectivos y micros de larga distancia (delegaciones), espacios asignados dentro del perímetro posterior del predio de FAdeA e instalaciones de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea, estacionamiento para vehículos particulares, predios complementarios acondicionados sobre los laterales de la Avenida Fuerza Aérea y áreas demarcadas sobre el sector de Circunvalación Sur/colectoras y zona para movilidad reducida.

Además, se establecerá un sector preferencial de desembarco en las inmediaciones del ingreso principal a la explanada de la Escuela de Aviación Militar.