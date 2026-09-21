Papa León XIV en Argentina: trabajo, pobreza, jóvenes y cárceles, los ejes políticos de su visita

La visita de León XIV a la Argentina ya tiene agenda oficial y, con ella, una serie de temas que atravesarán sus cuatro días en el país. El Papa se reunirá con el presidente Javier Milei, trabajadores, empresarios, jóvenes, referentes religiosos y personas privadas de su libertad, además de visitar el Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrar una misa frente a la Basílica de Luján.

Aunque todavía no se conocen los contenidos de sus discursos, la agenda de León XIV en Argentina permite identificar cuáles serán las principales cuestiones sociales, religiosas e institucionales que estarán presentes durante el viaje. La propia selección de los lugares y sectores con los que se encontrará el pontífice marca algunos de los ejes sobre los que se concentrará su actividad pastoral.

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Trabajo, vulnerabilidad y situación social

Uno de los puntos centrales será el mundo del trabajo. El lunes 9 de noviembre, León XIV tendrá un encuentro en la Universidad Católica Argentina con representantes del ámbito laboral, incluidos empresarios y trabajadores. Ese mismo día visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde se encontrará con residentes y trabajadores.

La combinación de ambas actividades coloca en primer plano trabajo, inclusión y vulnerabilidad social, tres cuestiones con una fuerte dimensión política en la Argentina actual.

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Es también un eje que aparece en los mensajes recientes de la Iglesia argentina. En agosto, durante la misa de San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, habló del trabajo como “derecho” y “dignidad” y reclamó que se cuide a los sectores más pobres y vulnerables. Además, al citar a León XIV, sostuvo que en la actividad económica deben estar en el centro “la persona, la familia y su bien”.

La visita al Cottolengo incorpora además la cuestión de la discapacidad en la agenda del Papa. El lugar elegido pone el foco en personas que requieren acompañamiento y protección, en línea con el planteo que García Cuerva hizo en la misma homilía cuando señaló que la sociedad debe ser “custodia” de los más pobres, los más débiles y las personas con discapacidad.

Otro de los escenarios elegidos será el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto, que León XIV visitará el miércoles 11 antes de trasladarse a Luján. La decisión vuelve a poner en agenda la situación de las personas privadas de su libertad y la mirada pastoral de la Iglesia sobre quienes se encuentran en contextos de encierro.

La cuestión de las periferias también aparece como un antecedente cercano. A comienzos de septiembre, García Cuerva vinculó la preparación de la visita de León XIV con la misión de la Comunidad de Sant'Egidio de permanecer cerca de “las periferias, de los más pobres y de quienes sufren”. El gesto adquiere especial relevancia frente a la elección del Cottolengo y la cárcel como dos de los destinos del pontífice.

El encuentro con Milei y la dimensión política

En paralelo a los encuentros sociales, uno de los momentos de mayor peso institucional será la reunión entre León XIV y Javier Milei. El Papa será recibido por el Presidente en la Casa Rosada el domingo 8 de noviembre, en el comienzo de su visita a la Argentina.

El encuentro tendrá lugar en medio de la discusión sobre el vínculo entre el Gobierno y la Iglesia. Sin embargo, desde el Episcopado buscaron presentar la visita como una oportunidad para el encuentro antes que como un escenario de confrontación. En febrero, cuando todavía no estaba confirmado el viaje, la Conferencia Episcopal Argentina habló de su posible llegada como una oportunidad al servicio de la “amistad social de los argentinos”.

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Esa idea también aparece en la preparación actual de la visita. El presidente de la CEA, Marcelo Colombo, planteó que debería ser un “encuentro de hermanos” y habló de “convivencia, de diálogo, de encuentro en las diferencias” y de una “patria justa y fraterna”.

La cuestión generacional tendrá además un momento específico. El martes 10, luego de su viaje a Córdoba, el pontífice participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, mientras que en Córdoba mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

El cierre será en Luján, donde celebrará una misa frente a la Basílica el miércoles 11. La elección de la ciudad suma una dimensión religiosa y simbólica al recorrido, mientras que el paso por Córdoba, Luján y Buenos Aires busca darle a la visita una representación territorial más amplia.

De esta manera, más que anticipar qué dirá el Papa, la agenda de su visita a la Argentina ya permite observar los temas que quedarán sobre la mesa. Trabajo, vulnerabilidad, discapacidad, juventud, cárceles, diálogo y el vínculo con el poder político serán algunos de los escenarios desde los cuales León XIV se encontrará con el país.

RG/MSS