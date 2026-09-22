Visita de León XIV a la Argentina: la Iglesia presentó el lema y pidió que el viaje no entre en la grieta

La Conferencia Episcopal Argentina presentó el lema y el logo oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, que se realizará entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante una conferencia de prensa, los obispos destacaron el sentido de unidad y encuentro del viaje y volvieron a pedir que la llegada del pontífice no quede atravesada por la disputa política.

El lema elegido para acompañar la visita será “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”. Según explicaron desde la Iglesia, la primera parte está vinculada con la hospitalidad y la idea de recibir a todos, mientras que la segunda apunta al carácter misionero de la Iglesia y al llamado a salir al encuentro de los demás.

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El cardenal Ángel Rossi explicó que la palabra “bienvenidos” busca transmitir cercanía y hospitalidad, mientras que “vayan” representa la invitación a salir de uno mismo para encontrarse con los demás. En ese sentido, el mensaje fue presentado como una convocatoria que busca poner el encuentro y la unidad en el centro de la visita.

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Cómo será la visita de León XIV a la Argentina

El logo de la visita de León XIV a la Argentina también fue presentado oficialmente. Está compuesto por figuras humanas de diferentes formas, tamaños y tonalidades reunidas en una misma composición. Los colores celestes remiten a la identidad argentina y la disposición de las figuras genera, en el centro, la forma de una cruz.

La Iglesia explicó que el diseño busca representar una comunidad en la que todos son recibidos y nadie queda excluido. La disposición de las figuras también apunta a expresar un movimiento conjunto, desde el encuentro hacia el anuncio del Evangelio.

Es oficial: cómo será la visita del papa León XIV a la ciudad de Córdoba

La agenda del Papa León XIV en Argentina incluirá actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba. En la Ciudad, el pontífice visitará a los presos de la cárcel de Devoto y también estará en la Catedral Metropolitana, donde se realizará un homenaje acotado al papa Francisco.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, confirmó que León XIV rezará en la Catedral junto a algunos obispos frente a una imagen de Francisco ubicada detrás del altar. El homenaje será parte de la visita porteña y tendrá un carácter reducido.

En Luján, en tanto, el Papa visitará la Basílica y las autoridades eclesiásticas ya trabajan en la recepción de los fieles. El arzobispo Jorge Eduardo Scheinig señaló que las plazas hoteleras de Luján ya están completas de cara a la llegada del pontífice.

La Iglesia también vinculó la preparación de la visita con Magnifica Humanitas, la primera encíclica de León XIV. En particular, tomó como referencia el punto 16 del documento, que plantea la necesidad de construir una sociedad en la que las personas, especialmente quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, ocupen un lugar central.

Desde la Conferencia Episcopal remarcaron así que la visita de León XIV a la Argentina pretende transmitir un mensaje de encuentro, fraternidad y misión, con una convocatoria dirigida más allá de la comunidad católica.

RG / EM