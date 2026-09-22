Jorge Macri negocia postergar la Marcha del Orgullo por la visita de León XIV

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó que la Ciudad de Buenos Aires mantiene conversaciones con las organizaciones del colectivo LGBT+ que participan de la Marcha del Orgullo para modificar la fecha de la movilización, prevista para el 7 de noviembre, un día antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina.

Según explicó en una entrevista radial, el Gobierno porteño ya alcanzó un acuerdo con "la mayoría" de las organizaciones para trasladar la marcha unos días. Aunque la tentativa es realizarla el 21 de noviembre, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo mantiene, por el momento, la convocatoria para el 7 de noviembre.

Macri agregó que la fecha "no está escrita en piedra" y recordó que el año pasado la movilización también había sido postergada por la conmemoración del Día Nacional de los/os Afroargentinos y la Cultura Afro.

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Pidió un esfuerzo y sostuvo que la visita de un Sumo Pontífice es un "hecho que ocurre cada 30 o 40 años".

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El pedido de la Ciudad también generó una diferencia con las declaraciones del canciller Pablo Quirno, quien había dicho que la Marcha del Orgullo del 7 de noviembre estaba "contemplada" dentro del esquema de seguridad y que el cronograma estaba organizado para que la movilización no afectara la llegada del Papa.

Sin embargo, Macri se diferenció de esa explicación y sostuvo que el canciller había hecho una declaración "poco clara". Según el jefe de Gobierno, la cuestión se viene trabajando en la mesa de organización de la visita, de la que participan funcionarios nacionales, porteños y bonaerenses.

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"Probablemente no tenía la información porque esto lo venimos hablando con el Ministerio de Seguridad", afirmó.

Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, también intervino en la discusión y señaló que se comunicó con referentes de la Marcha para aclarar que el planteo no tenía que ver con “la Iglesia contra el colectivo LGBT+”, sino con una cuestión de logística de la Ciudad.

Día por día, la agenda del papa León XIV en la Argentina

El Papa llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, con una agenda que incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Según detalló el canciller Pablo Quirno, León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre a las 16.30 y, después de ser recibido oficialmente en Aeroparque, visitará el Monumento al General San Martín.

Acto seguido se trasladará a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei, y cerrará la jornada con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y a las 11.30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde, tendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, otro con referentes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín y terminará la jornada con las vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. Por la noche regresará a Buenos Aires para encabezar, a las 20.15, una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

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Su última jornada será el miércoles 11. León XIV visitará por la mañana el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y, a las 10, celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Después tendrá la ceremonia de despedida en Ezeiza y partirá hacia Lima, Perú.

MV/ff