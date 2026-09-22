"Que el Papa reconozca a las personas con discapacidad": la emoción en el Cotolengo de Claypole por la visita de León XIV

La confirmación de que el papa León XIV visitará el Cotolengo Don Orione de Claypole durante su paso por la Argentina convirtió al histórico hogar en uno de los puntos centrales de la agenda papal. Allí viven más de 1.100 personas con discapacidad, funciona la principal obra de la congregación en el país y se conserva una de las reliquias más importantes de la orden: el corazón de San Luis Orione.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el sacerdote Aníbal Quevedo, director de los cotolengos de General Lagos y Rosario y consejero provincial de la Obra Don Orione en Argentina, Uruguay y Paraguay, definió la noticia como un hecho histórico. "Para nosotros es un sueño. Recibir la confirmación de que el Santo Padre recorrerá las calles de nuestra institución es una enorme alegría para toda la familia orionita", expresó.

Quevedo explicó que la Obra Don Orione cuenta con 14 cotolengos en la provincia religiosa argentina, aunque el de Claypole ocupa un lugar especial por su historia y dimensión. "El Cotolengo de Claypole es nuestra nave insignia, el más grande, el más antiguo y el más significativo. Allí también se encuentran las reliquias del corazón de nuestro fundador", señaló.

El complejo se extiende sobre más de 40 hectáreas y funciona como una pequeña ciudad. Allí viven personas con distintos grados de discapacidad que reciben asistencia permanente en 15 hogares independientes, donde desarrollan su vida cotidiana junto a equipos interdisciplinarios y religiosos.

Cómo será el recorrido del Papa

Según adelantó el sacerdote, la intención es que León XIV visite uno de esos hogares, dialogue con residentes y trabajadores y luego se traslade a la iglesia del predio.

"La idea es que pueda conocer a los residentes, a los trabajadores y después compartir un mensaje rodeado de personas con discapacidad. Será un mensaje con una fuerza única para nuestra obra, para la Argentina y para el mundo", afirmó.

El encuentro reunirá además a representantes de otras instituciones de Don Orione de distintos puntos del país.

"Nuestro desafío es ofrecer calidad de vida". Quevedo remarcó que la misión de la congregación consiste en acompañar a personas que requieren distintos niveles de asistencia.

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"Nuestro desafío es ofrecer calidad de vida a las personas con discapacidad. Hay quienes necesitan poco apoyo y otros que requieren acompañamiento prácticamente las 24 horas. Eso es hacer concreto el Evangelio", sostuvo.

La discapacidad

"La realidad actual que nos toca vivir es difícil. Esta visita quiere llamar a construir una sociedad donde Dios esté en el centro y donde las decisiones se tomen poniendo a las personas en el centro, para que nadie quede marginado", afirmó.

En ese sentido, recordó que los obispos argentinos señalaron que la clave para interpretar la visita papal se encuentra en el punto 16 de la última encíclica de León XIV, donde convoca a construir una sociedad que no excluya a los más vulnerables.