Juicio por la desaparición de Loan: renunció el presidente del tribunal en plena toma de declaraciones

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña recibió una sacudida institucional que nadie tenía en los cálculos. Mientras el debate oral atraviesa una extensa y compleja etapa de producción de pruebas, el juez federal Fermín Amado Ceroleni, presidente del Tribunal Oral de Corrientes, presentó su renuncia al cargo. La dimisión por jubilación fue oficializada este martes tras ser aceptada por el presidente Javier Milei a través del Decreto 1066/2026.

Aunque la salida del magistrado se hará efectiva recién el próximo 1° de diciembre, los tiempos procesales ya generan inquietud. Para evitar que una baja obligue a reiniciar todo el debate desde cero, el proceso continuará sostenido por los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte y Simón Bracco, apoyados por Enrique Bosch como cuarto juez y Rubén Quiñónes como sustituto.

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Frente a esta novedad, el fiscal federal Carlos Schaefer no ocultó su malestar. En diálogo con el programa Corrientes en el Aire de Radio Continental, el funcionario judicial calificó la renuncia como una noticia "no positiva" y adelantó que el debate podría prolongarse tranquilamente más allá de diciembre debido a la inmensa cantidad de testigos que aún deben pasar por el estrado.

Mientras el decreto presidencial circulaba por los despachos, la actividad dentro de la sala no se detuvo y tuvo como protagonista a Paula Bernini. La periodista de TN declaró en calidad de testigo tras haber cubierto el caso en 9 de Julio durante casi dos meses, aportando detalles sobre las entrevistas que realizó con los principales sospechosos antes de que terminaran tras las rejas.

Bernini reconstruyó su cara a cara con Carlos Pérez y Victoria Caillava, destacando que el ex militar se mostraba verborrágico y con temor a que le "plantaran algo". Además, la cronista destapó el rol de Nicolás Soria, alias "El Americano": aseguró que este intentó condicionar una nota con Macarena Peña (prima de Loan) pasándole un papel con preguntas pautadas, y advirtió que la joven estaba atemorizada e inducida por su entorno.

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Ola de vacantes en los juzgados nacionales

La salida de Ceroleni no fue la única novedad judicial de la jornada. En simultáneo, el Poder Ejecutivo aprovechó la publicación del Boletín Oficial para confirmar la aceptación de otras dos renuncias de peso en los tribunales porteños, que dejarán sus despachos vacíos en las próximas semanas.

A través del Decreto 1065/2026, el Gobierno selló la partida de Martín Sebastián Peluso, quien se desempeñaba como titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 9 de Capital Federal. Su salida se hará efectiva en el corto plazo, a partir del próximo 11 de octubre. Curiosamente, el magistrado ostentaba hasta hace muy pocos meses un perfil de alta exposición, ya que integraba el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Finalmente, la sangría de jueces se completó en el fuero laboral. Mediante la firma del Decreto 1067/2026, la Casa Rosada también le aceptó la dimisión a Laura Cristina Castagnino, histórica titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 4, cuya renuncia entrará en vigencia el primer día de noviembre.

TC