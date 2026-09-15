Caso Loan: Maciel vuelve a declarar y el tribunal suspendió dos testimonios clave previstos para esta semana

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña entrará esta semana en una nueva instancia atravesada por las declaraciones de los propios acusados y las versiones contrapuestas que comenzaron a emerger ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. En ese escenario, la continuidad de la indagatoria del excomisario Walter Maciel obligó a modificar la agenda prevista para la audiencia del próximo miércoles 16 de septiembre.

De acuerdo con una resolución judicial a la que accedió PERFIL, el tribunal dejó sin efecto las citaciones de la periodista Paula Bernini y de Deisy Leonela Ávalos, quienes habían sido convocadas como testigos para esa jornada.

Caso Loan: por qué la jueza sobreseyó a los principales acusados por trata y cómo sigue el juicio

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La decisión fue adoptada “en atención a lo dispuesto en audiencia del día 10 de septiembre” y a la manifestación realizada por Maciel respecto de la continuidad de su declaración indagatoria.

En principio, para el miércoles estaban convocados Bernini, Ávalos, Roberto Antonio Quiroz y Pablo A. Noseda, auxiliar superior de primera y biólogo. Tras la modificación, dos de esos testimonios quedaron suspendidos mientras el tribunal reserva una parte central de la jornada para que el exjefe de la comisaría de 9 de Julio continúe dando explicaciones.

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La expectativa no es menor. Maciel ya declaró durante más de dos horas y presentó ante los jueces una hipótesis propia sobre lo sucedido el 13 de junio de 2024, cuando Loan, entonces de cinco años, desapareció después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina Peña, en el paraje Algarrobal. Su relato introdujo una nueva disputa entre los acusados y se convirtió en uno de los capítulos más fuertes del debate hasta ahora.

Maciel insiste con la hipótesis del atropellamiento

Ante el tribunal, el excomisario aseguró estar convencido de que Loan fue atropellado y que posteriormente su cuerpo fue levantado y ocultado. Según su versión, los responsables de esa secuencia habrían sido Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña. “No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes”, sostuvo durante su declaración.

También aseguró que continúa investigando el caso pese a encontrarse detenido y pidió disculpas a María Noguera, madre de Loan, por no haber podido cumplir con la promesa que le hizo durante las primeras horas de búsqueda: encontrar a su hijo.

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Maciel reconstruyó también sus movimientos durante aquella jornada. Según declaró, se encontraba afectado a distintas actividades en la localidad cuando recibió el aviso sobre la desaparición de Loan. A partir de allí, aseguró que se trasladó hasta la zona y se incorporó al operativo de búsqueda.

Durante su exposición, volvió además sobre sus sospechas respecto de Laudelina Peña, tía del niño. El excomisario sostuvo que habría intervenido en la aparición de uno de los botines de Loan hallados durante los rastrillajes. La declaración no terminó. Maciel manifestó su intención de continuarla y el tribunal dispuso que pueda hacerlo durante la próxima audiencia.

La fiscalía rechaza el accidente y habla de un “pacto de silencio” que empieza a romperse

La teoría expuesta por Maciel choca directamente con la hipótesis que sostiene el Ministerio Público Fiscal. La fiscal Tamara Pourcel descartó que la desaparición haya sido producto de un accidente y afirmó que la acusación sostiene que Loan fue sustraído.

“Loan no se fue solo”, sostuvo la fiscal, quien aseguró que el niño fue retirado del lugar y trasladado en un vehículo. La fiscalía sostiene esa hipótesis, entre otros elementos, a partir de las pericias odorológicas que detectaron rastros compatibles con Loan en vehículos vinculados a Pérez y Caillava.

Pourcel fue todavía más lejos después de las últimas audiencias: afirmó que los siete acusados por la sustracción saben qué ocurrió con Loan y consideró que comenzó a romperse el “pacto de silencio” que, según la fiscalía, habría existido durante buena parte de la investigación.

La fiscal Tamara Pourcel aseguró que los siete acusados saben qué pasó con Loan y que el “pacto de silencio” comenzó a romperse

La semana pasada fue, hasta ahora, una de las más importantes desde el comienzo del juicio.

En las últimas jornadas declararon Laudelina Peña, Antonio Benítez y Walter Maciel. Aunque los tres se desligaron de la desaparición de Loan, sus indagatorias dejaron acusaciones cruzadas y señalamientos directos hacia otros imputados, un escenario que la fiscalía interpreta como una posible ruptura del silencio que rodeó al caso durante más de dos años. “Esperábamos hace mucho tiempo que empiecen a romper el pacto de silencio y hablen”, sostuvo Pourcel al analizar las últimas jornadas.

Laudelina pidió perdón por mentir y Benítez apuntó contra otros acusados

La declaración de Laudelina Peña marcó uno de los puntos centrales de las últimas audiencias. La tía de Loan admitió ante los jueces que había mentido durante la investigación y pidió disculpas. Además, volvió a apartarse de aquella versión según la cual el niño había "muerto accidentalmente atropellado".

Laudelina atribuyó esa historia a su entonces abogado José Fernández Codazzi y afirmó que el letrado la había inducido a modificar su relato.

Al día siguiente declaró Antonio Benítez, expareja de Laudelina, quien negó cualquier responsabilidad en la desaparición de Loan y apuntó contra otros imputados. Aseguró que Carlos Pérez y María Victoria Caillava “tienen que saber la verdad” y sostuvo que Laudelina también conoce qué ocurrió con el niño.

Las declaraciones dejaron expuestas acusaciones cruzadas entre los propios imputados, que comenzaron a señalar responsabilidades ajenas mientras se desligaban de la desaparición de Loan.

Para Pourcel, sin embargo, esos señalamientos no implican que sus versiones resulten creíbles. “De los que han declarado por ahora, no les creo a ninguno”, sostuvo la fiscal tras las últimas audiencias. Las acusaciones de Maciel contra Laudelina generaron además un nuevo planteo de la defensa de la mujer.

Su abogada, Mónica Chirivín, solicitó un careo entre ambos imputados. El presidente del tribunal, Fermín Ceroleni, adelantó que el pedido será tratado durante la próxima audiencia. La posibilidad abre otro frente dentro del debate oral. Laudelina reconoció haber sostenido una versión falsa sobre el supuesto accidente; Maciel, en cambio, volvió a defender precisamente una hipótesis de atropellamiento y la ubicó a ella entre las personas responsables del posterior ocultamiento.

Cómo seguirá el juicio por Loan

La agenda judicial continuará durante dos días consecutivos. Para el miércoles 16 de septiembre, además de la continuidad de Maciel y de las cuestiones que pueda resolver el tribunal, originalmente estaban previstos los testimonios de Paula Bernini, Roberto Antonio Quiroz, Deisy Leonela Ávalos y Pablo Noseda.

Sin embargo, el tribunal resolvió dejar sin efecto las citaciones de Bernini y Ávalos para esa jornada a raíz de la extensión de la declaración del excomisario.

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Para el jueves 17, en tanto, fueron convocados Jorge Alfredo Delgado, Martín Antonio Robledo, Diego Axel Luque, José Manuel Ojeda y Brisa de los Ángeles Contreras.

El calendario todavía tiene un largo camino por delante. Está prevista la participación de más de 160 testigos y la propia fiscal Pourcel reconoció que, por el ritmo de las audiencias y la cantidad de declaraciones pendientes, el juicio podría extenderse hasta 2027.

Todavía deben declarar algunos de los protagonistas centrales del expediente, entre ellos Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi. Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela, en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio.