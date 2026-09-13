Una pintada en una escuela de Rawson activó una investigación por el presunto abuso de una niña de 10 años

Una inscripción encontrada en los baños de una escuela primaria de Rawson, San Juan, encendió las alarmas de las autoridades educativas y judiciales. El mensaje hacía referencia a una niña de 10 años que estaría embarazada y señalaba a un familiar como presunto responsable de un abuso sexual.

El hecho ocurrió en la Escuela Carlos María de Alvear, ubicada en el barrio Villa San Damián. La pintada, realizada de manera anónima, contenía un pedido de auxilio y estaba acompañada por un dibujo de una cara triste.

Ante la gravedad del contenido, la dirección del establecimiento comunicó la situación a la Justicia. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI), encabezada por el fiscal Duilio Ejarque.

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Qué decía el mensaje encontrado en la escuela

La inscripción hacía referencia a un supuesto embarazo y señalaba que la niña tenía de 10 años. También apuntaba directamente contra un tío como presunto autor del abuso.

Si bien el mensaje fue posteriormente borrado de las paredes del establecimiento, su existencia pudo ser acreditada mediante fotografías y testimonios de integrantes de la comunidad educativa. La eliminación de la pintada generó cuestionamientos debido a que podía constituir un elemento relevante para la investigación.

A partir de la intervención judicial, efectivos policiales y peritos concurrieron al establecimiento para reunir información y reconstruir las circunstancias en las que apareció la inscripción.

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La Justicia busca determinar quién escribió la pintada

Uno de los principales objetivos de la investigación es establecer quién realizó el mensaje y si corresponde efectivamente a una menor que atravesaba una situación de violencia.

Para ello, la Fiscalía solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la escuela y comenzó a tomar contacto con directivos, docentes y otras personas que pudieran aportar información. También se busca establecer si la niña mencionada en el mensaje existe y si efectivamente se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

Las autoridades aclararon que, por el momento, no está confirmado que el contenido de la pintada describa un hecho que efectivamente haya ocurrido. La investigación apunta justamente a corroborar esa información antes de establecer responsabilidades.

El Ministerio de Educación de San Juan confirmó que la inscripción efectivamente apareció en el establecimiento y que se activaron los mecanismos institucionales correspondientes. Según información difundida por medios locales, la menor vinculada al mensaje habría sido localizada y los equipos de acompañamiento escolar comenzaron a intervenir.

En caso de confirmarse que la niña fue víctima de un abuso sexual, se prevé un abordaje especializado para garantizar su protección y avanzar en la investigación sobre el presunto agresor.

La Justicia también deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el mensaje y reunir pruebas que permitan establecer si existe un delito. Entre las medidas previstas se encuentra la posibilidad de realizar una entrevista videograbada a la menor, bajo los protocolos correspondientes para este tipo de casos.

Por ahora, el expediente continúa abierto y las autoridades mantienen cautela sobre el caso, mientras se intenta esclarecer si la pintada fue efectivamente un pedido de auxilio de una niña y, de ser así, qué ocurrió.