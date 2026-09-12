Crimen en Misiones: Hallaron una pistola 9 mm en la casa del exsuegro del empresario y piloto asesinado

La investigación por el crimen de Alfredo Wiebel Giampaoli, empresario hotelero y piloto de automovilismo asesinado en Puerto Iguazú, sumó una prueba clave este sábado. La Policía de Misiones encontró una pistola calibre 9 milímetros en la casa de su exsuegro, quien permanece detenido como principal sospechoso.

El arma fue secuestrada durante un allanamiento realizado en una vivienda de la calle Félix de Azara, por orden del Juzgado de Instrucción N° 3 de Puerto Iguazú. Ahora será sometida a peritajes para determinar si fue utilizada en el ataque que terminó con la vida del empresario.

A casi un año del triple crimen de Florencio Varela, detuvieron a cuatro nuevos sospechosos

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Durante el procedimiento también fueron incautados un pantalón, un par de zapatillas y una campera. Los investigadores analizarán las prendas para establecer si pueden aportar evidencia relacionada con el crimen.

Quién es el principal sospechoso del crimen

El hombre que quedó bajo sospecha es Ángel Ramón Zalazar, de 82 años, exsuegro de Wiebel Giampaoli. Permanece detenido mientras avanza la investigación.

Según la reconstrucción inicial, después del ataque, Zalazar habría dejado el lugar a bordo de una Toyota SW4. Horas más tarde fue encontrado en una clínica privada de Puerto Iguazú, donde había ingresado para recibir atención médica y quedó bajo custodia policial.

La Justicia investiga si el crimen se produjo después de una discusión entre ambos hombres.

Cómo fue el crimen del empresario y piloto

El asesinato ocurrió el viernes por la mañana en un predio ubicado entre las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en la Zona Industrial de Puerto Iguazú.

Cerca de las 11:15, un llamado al 911 alertó sobre una persona herida. Cuando los policías llegaron al lugar encontraron a Wiebel Giampaoli tendido y sin signos vitales dentro de un local en construcción.

El empresario había recibido un disparo de arma de fuego. Su cuerpo fue trasladado a Posadas para realizarle la autopsia. La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 3 de Puerto Iguazú, que busca determinar cómo ocurrió el ataque y cuál fue el motivo del crimen.

Quién era Alfredo Wiebel Giampaoli

Además de su actividad como empresario hotelero, Wiebel Giampaoli tenía una trayectoria vinculada al automovilismo misionero. Participó en competencias de rally, en el TC 4000 Misionero y en el Procar 4000, donde corrió en la Clase B.

Su debut fue el 5 de octubre de 2014 en el Autódromo de Oberá, con una Chevrolet Chevy que le había regalado su amigo Guillermo Guidi, con quien fundó Iguazú Competición.

También consiguió un podio en Posadas y su última victoria fue el 29 de agosto de 2023, cuando compitió junto a Stéfano “Fefo” Di Palma, hijo de José Luis Di Palma.

LB/AF