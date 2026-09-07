A más de cuatro años del crimen de Federico Aramburú, la televisión francesa difundió imágenes inéditas que reconstruyen la secuencia del ataque en el que asesinaron al exjugador de Los Pumas en París. El material fue emitido horas antes del inicio del juicio contra los acusados.

Aramburú tenía 42 años cuando fue asesinado durante la madrugada del 19 de marzo de 2022. El exrugbier argentino había estado en el bar Le Mabillon, sobre el Boulevard Saint-Germain, junto a su amigo y también exrugbier Shaun Hegarty.

Cómo comenzó la pelea que terminó con el crimen

Las imágenes fueron difundidas el domingo por el programa francés Sept à Huit, de la cadena TF1. En ellas se puede reconstruir el enfrentamiento que comenzó dentro del bar y continuó minutos después en la calle.

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Según la acusación, Aramburú tomó de la ropa por detrás a Loïk Le Priol, quien estaba sentado, y lo tiró al piso. El episodio desencadenó una pelea generalizada entre las personas que estaban en el lugar.

Después del enfrentamiento, Aramburú y Hegarty se retiraron caminando por el Boulevard Saint-Germain. Se dirigieron hasta un hotel cercano para conseguir hielo y atender las heridas que habían sufrido durante la pelea.

El regreso de los agresores y los disparos contra Aramburú

Al salir del hotel, los dos amigos volvieron a encontrarse con sus agresores. Vieron un Jeep verde militar que había estado estacionado cerca del bar y, desde el vehículo, comenzaron a recibir gritos.

De acuerdo con la investigación, Romain Bouvier bajó primero del vehículo y efectuó dos disparos contra Aramburú, que resultó herido. Hegarty quedó paralizado al advertir que los hombres estaban armados.

París: inicia el juicio por el asesinato del rugbier Federico Aramburu

Luego descendió Le Priol, quien, según la acusación, disparó seis veces contra el exrugbier argentino. Aramburú cayó herido en la vereda y alcanzó a pedirle a su amigo que llamara a la Policía antes de morir. Los agresores escaparon del lugar a bordo del vehículo, que era conducido por Lyson R., pareja de Le Priol, según la investigación.

Quiénes son los acusados por el crimen de Federico Aramburú

Este lunes comenzó en el Palacio de Justicia de París el juicio por el asesinato. Le Priol, de 32 años y exintegrante de la Marina francesa, está acusado de haber cometido el homicidio. También es juzgado Bouvier, señalado por su participación en el ataque y acusado de intento de asesinato. La pareja de Le Priol enfrenta además una acusación por complicidad.

Le Priol fue detenido cuatro días después del crimen en Hungría, cuando intentaba llegar a Ucrania para combatir. Al momento de su arresto llevaba cuchillos y viajaba en el auto de su padre.

La defensa de uno de los acusados rechazó la acusación

Los dos principales sospechosos ya tenían antecedentes. En 2022 habían recibido condenas de dos y tres años de prisión por una agresión cometida en 2015 contra un antiguo amigo y exlíder del grupo de ultraderecha GUD, que fue disuelto en 2024.

La defensa de Bouvier busca desvincularlo del asesinato de Aramburú. Su abogado, Hugues Vigier, sostuvo ante AFP que no corresponde atribuirle responsabilidad por el tiroteo y negó que hubiera existido una persecución o una motivación racista.

LB/ff