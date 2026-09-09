El fallo de la jueza de Menores Marta Elba Pascual, suspendiendo por 60 días la aplicación en la provincia de Buenos Aires del nuevo Régimen Penal Juvenil sigue sumando críticas a cada minuto, ya que son múltiples las voces que la sitúan "defendiendo a los delincuentes" y se preparan los pedidos de su juicio político, todo un aluvión del que ni siquiera quedó a salvo la administración de Axel Kicillof, dada la añeja relación de la magistrada con el peronismo.

Y este miércoles 9 de septiembre, se conoció que el fiscal Hernán Ceruti, en su caracter de titular de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, fue el primero en apelar el fallo de Pascual, pero además una ONG presentó contra la jueza una denuncia penal y su horizonte apiló además las críticas del expresidente Mauricio Macri, que en sus redes sociales consideró " inaceptable que una medida cautelar dictada por un juzgado provincial haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires".

Este martes Sebastián Pareja, como titular de LLA Bonaerense, adelantó que pedirán el juicio político a la jueza Marta Pascual.

La decisión (de la jueza Pascual) provoca "un gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad", sostuvo el fiscal Cerutti en su apelación, remarcando que la magistrada "dispuso la suspensión general de una ley nacional regularmente sancionada, promulgada y entrada en vigencia, sin que se haya acreditado la existencia de un acto u omisión concreto, ilegal o arbitrario, además sin que hubiera un habeas corpus que invocara que ella resolviera sobre el tema".

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Por eso Cerutti precisó: "Entiendo humildemente que la decisión tomada por la Señora Jueza se extralimita, avasallando la labor propia de otro de los poderes del Estado, afectando así esencialmente la división de poderes".

Familiares de Uma Aguilera, asesinada por Guillermo "Paraguayo" Romero en enero 2024. La jueza Pascual otorgó al asesino una "salida recreativa" de la cárcel al año siguiente. (FOTO NA)

La "salida recreativa" de un asesino de Uma Aguilera

Mientras crecen las críticas en torno a Pascual, este miércoles 9 de septiembre se conoció además otro hecho polémico vinculado con sus decisiones judiciales: el 22 de septiembre de 2025 concedió “salida recreativa” a Guillermo “Paraguayo” Romero Molinas, cuando ya este era mayor de edad y esperaba su condena por su participación en el salvaje crimen de Uma Aguilera, de 9 años, en Lomas de Zamora.

Luego la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires confirmó las condenas a prisión perpetua de los tres acusados de matar a Uma, que era hija de custodio de Patricia Bullrich. Guillermo "Paraguayo" Romero Molinas, como era menor, recibió 12 años de prisión.

El hecho conmovió al país por sus características; los condenados asaltaron a los padres de Uma cuando salían en su auto de su casa, y aunque estos no opusieron resistencia dispararon contra el auto matando a la nena.

Pero este miércoles trascendió que la jueza Pascual otorgó el año pasado salidas transitorias y recreativas a Guillermo “Paraguayo” Romero Molinas en 2025, a poco más de un año del crimen de Uma.

Familiares de la nena asesinada, específicamente su mamá, María Eugenia Rodríguez, hablaron con la Agencia Noticias Argentinas (NA), denunciaron esa "salida recreativa" a uno de los asesinos de su hija, y destacaron que cuando Pascual permitió que Guillermo "Paraguayo" Romero Molinas saliera de la cárcel éste ya era mayor de edad, por lo que Pascual en su caracter de jueza de Menores no debería haberlo dispuesto.

"Estoy bastante molesta con la jueza, debería darle vergüenza", le dijo Rodríguez a NA, agregando que ni la familia de Uma ni el fiscal Cerutti fueron notificados de la decisión: "Ella incumplió la Ley de Víctimas".

Las críticas de Mauricio Macri

También este miércoles el que se pronunció sobre el fallo de la jueza Pascual fue el expresidente Mauricio Macri, que en sus redes sociales señaló que "resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires"

Para Macri, "la magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones" y fustigó con dureza que Pascual haya dicho que “cuenta con elementos de juicio" para intervenir en el tema, "ya que nada de eso fue presentado".

Finalmente Macri consideró "muy preocupante", que "una decisión de un juzgado provincial pueda alterar el equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado".

HB/AF