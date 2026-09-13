Tragedia en Temperley: murió un colectivero al chocar el micro contra el frente de una casa

Un colectivero de la línea 527 murió luego de perder el control de la unidad que conducía y estrellarse contra el frente de una vivienda en Temperley, partido de Lomas de Zamora. El hecho ocurrió durante la noche del sábado y provocó importantes destrozos en la propiedad.

Según la información conocida hasta el momento, el siniestro se produjo pasadas las 23, en la intersección de las calles Caaguazú y Dinamarca. El colectivo circulaba sin pasajeros cuando, por motivos que todavía no fueron determinados, se desvió de su trayectoria y terminó impactando violentamente contra una casa ubicada en la esquina.

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La fuerza del choque fue tal que la parte delantera del colectivo quedó incrustada dentro de la vivienda. Las imágenes posteriores al accidente mostraron la magnitud de los daños, tanto en la unidad como en el frente del inmueble.

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Qué se sabe sobre el accidente del colectivo en Temperley

Las primeras informaciones indican que el conductor habría perdido el control del vehículo antes de producirse el impacto. El motivo por el cual ocurrió esa maniobra todavía no fue establecido y forma parte de la investigación.

Vecinos de la zona señalaron que el colectivo circulaba a una velocidad elevada momentos antes del choque. Sin embargo, esta versión todavía no fue confirmada oficialmente y deberá ser corroborada mediante las pericias correspondientes.

Tras el accidente, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar para preservar la escena y avanzar con las primeras actuaciones destinadas a determinar cómo se produjo el siniestro.

El colectivero viajaba sin pasajeros

Uno de los datos centrales de la investigación es que el colectivo no llevaba pasajeros al momento del impacto. De acuerdo con la información disponible, el chofer era la única persona que se encontraba dentro de la unidad.

Esto evitó un número mayor de víctimas, teniendo en cuenta la violencia del impacto y los importantes daños que sufrió la vivienda. Ahora, las autoridades deberán determinar si el conductor perdió el control por exceso de velocidad, una eventual falla mecánica, una descompensación o alguna otra circunstancia.

La investigación continuará con las pericias sobre el colectivo y el lugar del choque para establecer con precisión la mecánica del accidente y las causas que provocaron la muerte del trabajador.

CS