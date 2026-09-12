Cómo el FBI detectó al chico que planeaba atacar su escuela

Una conversación con ChatGPT, una alerta que se activó en Estados Unidos y el rastreo de una dirección IP fueron el punto de partida de una investigación que terminó en la casa de un estudiante secundario de 15 años de Quilmes. Allí, la Policía Federal secuestró teléfonos y elementos tácticos después de que el chico expresara su intención de realizar un ataque contra su escuela.

Alejandro de Mena, auxiliar letrado de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes, reveló cómo se inició la pesquisa y explicó el recorrido que permitió pasar de las consultas realizadas a la inteligencia artificial a la identificación del adolescente.

“Estuvo preguntando a la inteligencia artificial qué se necesitaba para llevar adelante un atentado en un colegio, contra el colegio y sus compañeros”, explicó De Mena en una entrevista con Radio Mitre.

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Según la investigación, el adolescente había mencionado la posibilidad de realizar un tiroteo y matar a compañeros. El ataque habría sido proyectado inicialmente para 2027, aunque también habría evaluado adelantarlo.

De Mena explicó que determinadas expresiones utilizadas durante las conversaciones encendieron las alertas y permitieron establecer desde dónde habían sido realizadas.

“Al estar investigando ahí las alertas, dan intervención al país por el IP y, a raíz de eso, se puede establecer de dónde vino, que se llegó hasta la zona de Quilmes”, puntualizó el funcionario judicial.

Consultado específicamente sobre qué había disparado la advertencia, confirmó que se trató de “palabras clave” y comparó el mecanismo con las alertas internacionales que se generan ante la circulación de material de abuso sexual infantil.

El reporte llegó a través del agregado jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos y tomó intervención la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal.

“Automáticamente, cuando se comunica el FBI con la sección de antiterrorismo de Policía Federal, se hace de oficio”, explicó De Mena. A partir de allí, la Fiscalía impartió las primeras medidas para avanzar sobre la identidad del usuario. “Necesitamos tener identificado al menor, dónde vive”, agregó

Las tareas digitales y de campo permitieron ubicarlo en Quilmes y pocos días después la Justicia ordenó allanar su domicilio.

Qué encontraron. El procedimiento permitió secuestrar dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un pasamontañas camuflado y gafas de protección, entre otros elementos.

De Mena contó además que durante la investigación habían obtenido una imagen del adolescente probándose máscaras. “Se produjo de inmediato, a los pocos días, un allanamiento, logrando ser positivo”, relató.

Los investigadores buscan ahora determinar qué información contienen los dispositivos y hasta dónde habían avanzado las conductas investigadas.