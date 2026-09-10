El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa esta semana en Corrientes con las declaraciones de imputados y testigos ante el Tribunal Oral Federal y, este jueves, fue el turno del excomisario Walter Maciel, uno de los acusados como partícipe necesario, quien decidió declarar por primera vez: “Los responsables son Pérez, Caillava y Laudelina Peña”. Además, la audiencia fue acotada y los dos testimonios que estaban previstos fueron reprogramados.

Según lo que se conoce hasta el momento, Loan desapareció el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina Peña, en la localidad correntina de 9 de Julio. La investigación atravesó distintas hipótesis y versiones. Ahora el proceso judicial busca determinar qué ocurrió con el menor y las responsabilidades de los acusados.

Ahora, Maciel expuso ante los jueces su propia reconstrucción y negó haber participado de la desaparición. “Voy a ser lo más claro posible, para que este tribunal y la sociedad entiendan. Se me acusó de algo que no hice”, sostuvo.

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Maciel comenzó su declaración con un repaso de sus movimientos durante el 13 de junio de 2024. Según explicó, ese día llegó a la dependencia policial, organizó un operativo por las distintas actividades que se desarrollaban en el pueblo y después asistió a un evento por la celebración de San Antonio de Padua.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se lleva adelante ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes

Nueva jornada del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes

Más tarde regresó a su casa y, de acuerdo con su relato, un efectivo de apellido Torres le informó que había desaparecido un niño. Fue entonces cuando se dirigió hasta el lugar y comenzó a hablar con las personas que estaban allí.

Entre ellas mencionó a Catalina Peña, la abuela de Loan, además de los padres del niño y otros familiares. “Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo”, expresó Maciel durante la audiencia.

También aseguró que, pese a encontrarse detenido, continúa interesado en esclarecer lo ocurrido: “Por más que esté preso, sigo investigando”. Según su versión, durante las primeras horas de la búsqueda le informaron que Loan había ido hacia el naranjal y que después había regresado solo.

Laudelina Peña, tía de Loan Danilo Peña

Caso Loan: ¿Hay una mano negra?

El momento central de su declaración llegó cuando Maciel explicó cuál es su hipótesis sobre la desaparición: “No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes”, afirmó.

Según su reconstrucción, Loan habría sido víctima de “un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento”. En otras palabras, sostuvo que el niño habría sido atropellado y que después su cuerpo fue retirado del lugar y ocultado.

A partir de esa hipótesis, Maciel apuntó directamente contra Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña. “Para mí, con la investigación realizada, los responsables directos son ellos”, sostuvo ante el tribunal.

Por qué Maciel volvió a apuntar contra Laudelina

La tía de Loan se había quebrado durante su exposición y pidió perdón por las versiones que había dado. En particular, sostuvo que la historia según la cual Loan había muerto atropellado por la camioneta de Pérez cuando regresaba del naranjal había sido un “invento” que, según ella, le indicó su entonces abogado José Fernández Codazzi.

Aún así, durante su declaración ante el tribunal, negó haber tenido participación en un supuesto accidente y afirmó: “No tuve nada que ver con el accidente ni con el botín”.

Por eso, Maciel cuestionó sus cambios de versión y recordó que, según dijo, desde el 13 de junio había sospechado de ella. “En reiteradas oportunidades pedí su detención”, aseguró el excomisario.

Loan Danilo Peña tenía 5 años cuando desapareció el 13 de junio de 2024

Loan: los superhéroes que nadie designó

Luego se dirigió directamente a Laudelina durante su declaración: “Laudelina, si usted fue contundente con la denuncia en la fiscalía, ¿por qué cambia sus dichos?”

Maciel también negó haber mantenido con ella la conversación que Laudelina había relatado durante su declaración, cuando aseguró que el comisario había hablado con su madre sobre fútbol y sobre su devoción por un santo mientras buscaban al niño. “Es totalmente mentira”, respondió.

El botín de Loan y la acusación contra Laudelina

El excomisario sostuvo que el calzado había sido colocado allí como parte de una maniobra para desviar la investigación: “El botín fue plantado por Laudelina en connivencia con Pérez y Caillava”, afirmó.

Según su hipótesis, el objetivo era que los investigadores continuaran buscando al niño en distintos sectores del campo mientras se alejaban del lugar donde realmente había ocurrido la desaparición. La versión de Maciel contrasta directamente con lo que declaró Laudelina dos días antes. Ella relató que el botín fue encontrado cuando Camila, su hija, buscaba entre el barro en una zona donde habían sido marcadas huellas.

La investigación por la desaparición de Loan en el campo de 9 de Julio, Corrientes

En su exposición, Maciel también negó que otros tres imputados hayan tenido responsabilidad en la desaparición. “Benítez, Ramírez y Millapi no tienen nada que ver”, sostuvo en referencia a Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi.

Además, intentó explicar por qué considera que no tenía motivos para favorecer a los acusados y defendió las decisiones que tomó durante las primeras horas de la búsqueda.

Según declaró, cuando comenzó a oscurecer pidió refuerzos de distintas dependencias policiales y aseguró que el operativo se amplió con personal de otras localidades.

MV