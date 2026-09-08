Caso Loan: Walter Maciel declarará el jueves y podría romper el pacto de silencio

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa este martes en Corrientes y que esta semana puede ser clave porque el jueves declarará el excomisario Walter Maciel, uno de los principales acusados.

Maciel pidió declarar ante el Tribunal Federal de Corrientes. Su testimonio genera expectativa porque podría aportar información sobre lo ocurrido con Loan o romper el supuesto pacto de silencio entre los acusados.

Antes de esa declaración habrá otros testimonios: este martes declaran el prefecto Diego Ramón Solano y el policía José Armando Robledo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional; el miércoles será el turno de María Soledad Duartey, la criminóloga Marisel Itatí Esquivel y Cristian Agustín Gutiérrez, conocido como “el encapuchado” y amigo del acusado Antonio Benítez con quien estuvo en los primeros momentos de la búsqueda del niño.

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El jueves, además de Maciel, declararán Yamila Candida Alegre, policía de la provincia, y Alicia Esther Axson, la enfermera que atendió a la acusada María Victoria Caillava la noche que desapareció Loan.

Los acusados

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada, Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez, son los sindicados por la sustracción de Loan.



Los otros diez imputados por el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos, son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.