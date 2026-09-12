La policía detuvo a tres jóvenes de 13, 15 y 18 años: entre los tres acumulan 18 delitos (13 cometidos este año)

La decisión, en los últimos días, de la jueza de Menores bonaerense Marta Pascual, suspendiendo la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires por 60 días, ya le valieron tres pedidos de juicio político. Como se sabe la magistrada afirmó que en la provincia no se cuenta con intraestructura como para "contener" a esos jóvenes con graves hechos delictivos en su haber, desatando una enorme polémica a nivel nacional, ya que fueron incontables las voces acusándola de "proteger a los delincuentes" y vinculando en esa premisa al personismo.

Y cmo detalle no directamente vinculado con la jueza Pascual pero si con la problemática de los menores delincuentes, este sábado la Policía de la Ciudad detuvo a dos menores de edad, de 13 y 15 años, y un joven de 18 en el barrio porteño de Barracas, cuando intentaban hurtar una motocicleta estacionada. El dato que resalta lo grave de la custión minoridad fue el que arrojó luego el prontuario de los precoces arrestados: entre los tres suman un total de 18 antecedentes penales.

Según el parte oficial al que tuvo acceso Noticias Argentinas, las aprehensiones revelaron que el detenido de 13 años, registraba cinco antecedentes por los delitos de robo y tentativa de robo entre abril y agosto de este año.

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Por su parte, el adolescente de 15 años era dueño de un prontuario con diez hechos de robos y hurtos o tentativas.

Ocho de los cargos que se le endilgan al joven en cuestión, ocurrieron durante los últimos cinco meses, lo que revela que entra y sale con extrema celeridad, a tono con su condición de menor. Se sabe que en trámites de ese tipo se los libera "y se los entraga a sus padres".

La jueza de Menores Marta Pascual suspendió el Regimen Penal Juvenil en PBA y desató enorme polémica.

En cuanto al tercero de los detenidos, paradójicamente, si bien era ya un ladrón con expeeriencia, tenía menos delitos prontuariados que sus c´mplices de 13 y 15 años: en su caso se registraban tres antecedentes por robo y hurto, desde 2022.

El procedimiento de los arrestos fue realizado por efectivos de la División Intervenciones Rápidas en Vieytes al 1400, luego de que observaran a los tres jóvenes cuando corrían y al damnificado dueño de la moto pidiendo auxilio a los gritos.

Los efectivos intervinieron y demoraron a los sospechosos, que después fueron señalados por el dueño de la moto como las personas que, momentos antes, habían intentado robarle su Honda Twister, que estaba estacionada en el frente de su casa.

Por disposición del Juzgado Nacional de Menores 7, a cargo de Gonzalo Oliver de Tezanos, Secretaría 19, uno de los detenidos, de 18 años, quedó imputado por robo en grado de tentativa. Los otros dos menores, en tanto fueron trasladados al Instituto Inchausti.

NA/HB